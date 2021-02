Bảo đảm nguồn cung ứng rau an toàn

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 là thời điểm nhu cầu sử dụng nguồn rau an toàn (RAT) của người tiêu dùng tăng cao. Do đó, các doanh nghiệp, HTX và bà con nông dân trồng RAT trên địa bàn tỉnh đã và đang tập trung gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch sản phẩm RAT để cung ứng ra thị trường.

Diện tích trồng rau an toàn tại xã Thọ Hải (Thọ Xuân).

Ngay từ tháng 1-2021, các hộ trồng RAT của xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống đã xuống giống nhiều loại rau màu để có sản phẩm đưa ra thị trường phục vụ người tiêu dùng vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Với diện tích hơn 6 ha trồng RAT; trong đó, có khoảng 4 ha đang cho thu hoạch, vùng trồng RAT của xã Vạn Thắng hiện đang cung ứng ra thị trường một lượng RAT không nhỏ.

Bà Lê Thị Nụ, thôn Ban Thọ, xã Vạn Thắng, cho biết: Để RAT cung ứng cho người tiêu dùng đủ và đều vào dịp cao điểm, mỗi hộ trồng rau đều nắm rõ thời gian gieo trồng đến khi thu hoạch của từng loại cây trồng, cũng như quy trình chăm sóc, từ đó lên lịch sản xuất và có biện pháp kỹ thuật chăm sóc cho phù hợp để có thể thu hoạch sản phẩm theo đúng kế hoạch. Hầu hết việc gieo trồng các cây rau màu của các hộ dân trong xã đều thực hiện theo lịch sản xuất xen canh theo từng thửa, từng trà. Vì vậy, lượng RAT được thu hoạch đều theo ngày, theo trà, nên lượng hàng cung cấp ra thị trường đều và không xảy ra tình trạng tồn đọng. Hiện mỗi ngày xã Vạn Thắng cung ứng ra thị trường từ 6 đến 7 tạ RAT. Trước đó, vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lượng RAT được cung ứng ra thị trường tăng gấp 2 lần.

Thời điểm này, thương lái đến vùng trồng RAT tại xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân nhộn nhịp hơn những ngày thường. Người trồng RAT nơi đây chia sẻ: Năm nào cũng vậy, cứ ra tết nhu cầu sử dụng các loại RAT tươi, ngon, an toàn của người dân lại tăng cao, do đó lượng tiêu thụ các loại RAT cũng tăng gấp 2 đến 3 lần so với những ngày thường. Đây cũng là cơ hội để người trồng RAT tăng gia sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Là đơn vị có nhiều sản phẩm RAT cung ứng cho người dân khu vực TP Thanh Hóa, nhất là thời điểm sau tết, HTX dịch vụ nông nghiệp Quảng Thắng, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa đã và đang hướng dẫn, đôn đốc các hộ dân tích cực chăm sóc các loại rau có nhu cầu sử dụng sau tết cao, như: xà lách, mùi, thì là, mùng tơi, rau cần, rau muống... bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật theo tiêu chuẩn VietGAP và dự kiến, tổng số lượng cung ứng rau các loại ra thị trường đạt từ 7 đến 8 tạ/ngày.

Nắm bắt được nhu cầu thị trường và sức tiêu thụ lượng RAT sau tết, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương đã và đang triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ các đơn vị, bà con nông dân bảo đảm nguồn cung ứng RAT. Theo đó, ngành nông nghiệp cùng chính quyền các địa phương đã và đang chỉ đạo đội ngũ cán bộ khuyến nông viên cơ sở, các HTX thường xuyên bám sát đồng ruộng, theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết và tình hình sâu bệnh hại để hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp bảo vệ và chăm sóc rau màu theo hướng an toàn VietGAP, bảo đảm chất lượng sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Năm nay, do điều kiện thời tiết thuận lợi, nhất là cho những loại cây ưa lạnh, người dân lại có sự chuẩn bị trước về kỹ thuật làm đất, cây giống, cách chăm sóc nên rau màu phát triển tốt. Do vậy, nguồn rau xanh cung ứng cho thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh đa dạng, lượng hàng bảo đảm, giá cả ổn định.

Bài và ảnh: Hương Thơm