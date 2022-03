Triệt phá tụ điểm ma túy phức tạp tại thị trấn Thường Xuân

Qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Thường Xuân phát hiện từ cuối năm 2021 trên địa bàn thị trấn Thường Xuân xuất hiện một tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy. Tại đây, nhiều đối tượng nghiện trên địa bàn huyện Thường Xuân và huyện Thọ Xuân đã thường xuyên đến để mua ma túy, gây bức xúc trong dư luận quần chúng Nhân dân.

3 đối tượng (từ trái qua phải) Lê Đình Đồng, Nguyễn Trí Hưng và Nguyễn Ngọc Duy cùng số ma túy thu giữ.

Trước tình hình trên, Công an huyện Thường Xuân đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc và đấu tranh triệt xóa. Bằng các biện pháp vụ, chỉ sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, sáng 25-3 Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - ma túy Công an huyện đã phối hợp với Công an thị trấn bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Duy, sinh năm 1991 và Nguyễn Trí Hưng, sinh năm 1989 đều trú tại khu phố 3, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy đá.

Điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Thường Xuân xác định số ma túy trên được Duy và Hưng mua của Lê Đình Đồng, sinh năm 1987 ở khu phố 3, thị trấn Thường Xuân.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Đình Đồng, Công an huyện Thường Xuân đã thu giữ 14 gói nghi là ma túy (methamphetamine) có khối lượng khoảng 14 gram, 1 viên hồng phiến, 15 triệu đồng tiền mặt và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Tại cơ quan Công an, Lê Đình Đồng khai nhận toàn bộ số tang vật mà lực lượng Công an thu giữ tại nhà là số ma túy mà Đồng vừa mua về bán lẻ cho các đối tượng nghiện để kiếm lời.

Việc Công an huyện Thường Xuân triệt phá thành công tụ điểm ma túy phức tạp trên đã góp phần bảo đảm tình hình ANTT trên địa bàn và được quần chúng Nhân dân biểu dương, khen ngợi.

Văn Thiện