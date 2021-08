Triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề và cá độ bóng đá

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thị xã Nghi Sơn vừa phá Chuyên án 166D, đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề và cá độ bóng đá với số tiền giao dịch gần 1 tỷ đồng do Phạm Hoàng Hiệp, sinh năm 1983 ở tiểu khu 2, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn cầm đầu.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Bước đầu, cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng trong đường dây đánh bạc này gồm: Phạm Hoàng Hiệp (cầm đầu); Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1994 ở phường Nguyên Bình; Lê Trọng Hà, sinh năm 1989 và Nguyễn Như Hiệu, sinh năm 1992 đều ở xã Hải Nhân và Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1983 ở phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 5 điện thoại di động, 1 máy laptop, nhiều bảng ghi lô đề.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ đầu tháng 6-2021 đến khi bị bắt giữ, đối tượng Phạm Hoàng Hiệp và hàng chục đối tượng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề và cá độ bóng đá qua mạng xã hội như: Zalo, Messenger và tin nhắn SMS trên điện thoại với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Công an thị xã Nghi Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thái Thanh