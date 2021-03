Quý I năm 2021, Công an TP Thanh Hóa phá thành công 5 chuyên án

Những tháng đầu năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, lực lượng Công an TP Thanh Hóa đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các ổ nhóm tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố, trong đó có nhiều chuyên án được phá thành công.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Thanh Hóa lấy lời khai đối tượng tàng trữ pháo nổ.

Trong quý I, lực lượng Công an thành phố đã điều tra, làm rõ 56 vụ tội phạm về trật tự xã hội; phát hiện, bắt giữ 43 vụ, với 61 đối tượng phạm tội về ma túy... Trong đó, nổi bật là Công an TP Thanh Hóa đã phá thành công 5 chuyên án điển hình, gồm: Chuyên án 212-B, bắt khởi tố 5 đối tượng về tội đánh bạc, thu giữ 5 điện thoại, sổ sách ghi lô đề và số tiền đánh bạc hơn 30 triệu đồng; chuyên án 121-D, triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ tỉnh ngoài vào TP Thanh Hóa tiêu thụ, bắt giữ 3 đối tượng; chuyên án 461-T, xóa điểm mua bán trái phép ma túy tại phố Cốc Hạ 2, phường Đông Hương, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; chuyên án H-994 bắt giữ đối tượng Lại Sỹ Tuấn (SN 1997) trú tại phố Phượng Đình 1, phường Tào Xuyên về hành vi tàng trữ hàng cấm là pháo nổ, thu giữ gần 20 kg pháo các loại; chuyên án H-993 bắt giữ đối tượng Tào Trung Duy (SN 1999) đang có hành vi tàng trữ 10 kg pháo các loại.

Với những kết quả trong các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm của Công an TP Thanh Hóa đã góp phần bảo đảm tình hình an ninh - trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Hòa Bình