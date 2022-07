Nỗ lực phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới Mường Lát

Thực hiện Kế hoạch số 244/KH-BCH, ngày 25-5-2022 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, các đồn biên phòng tuyến Mường Lát đã triển khai kế hoạch và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh - trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu phối hợp với Công an huyện Mường Lát bắt giữ đối tượng Hà Văn Xuân (SN 1964), trú tại bản Pù Đứa, xã Quang Chiểu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Đồn BP Quang Chiểu

Đồn Biên phòng Quang Chiểu đóng chân trên địa bàn xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát, quản lý, bảo vệ 46,7 km đường biên giới với 22 mốc quốc giới (từ 283-304) trên địa bàn 2 xã Quang Chiểu và Mường Chanh.

Thực hiện Kế hoạch số 244/KH-BCH ngày 25-5-2022 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn đơn vị, tập trung giao nhiệm vụ cho các đội, trạm công tác địa bàn.

Đại úy Nguyễn Văn Sơn, Phó đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Quang Chiểu cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 244 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bám, nắm địa bàn, phát hiện tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn đồn phụ trách vẫn diễn ra và còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp, tập trung ở các bản Pùng, Con Dao, Suối Tút, Pù Đứa thuộc xã Quang Chiểu và các bản Chai, Cang, Na Hin thuộc xã Mường Chanh. Qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình về hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy, đơn vị nhận thấy phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi và khó lường; số đối tượng nghi vấn móc nối với các đối tượng người Lào giao dịch, mua bán ma túy trên biên giới, cất giấu, vận chuyển về địa bàn. Thời gian hoạt động thường về ban đêm, thủ đoạn cất giấu trong người hoặc cầm ở tay để sẵn sàng ném phi tang khi bị kiểm tra, phát hiện.

Trong quá trình triển khai kế hoạch, Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an huyện Mường Lát đấu tranh với tội phạm ma túy.

Kết quả đã phối hợp với Đội Đặc nhiệm bắt, khởi tố 1 vụ/2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; phối hợp với Công an huyện Mường Lát bắt 1 vụ/1 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 21-6-2022, tại khu vực cách mốc quốc giới 302 khoảng 350 m về hướng Tây Nam, cách đường biên giới khoảng 100 m về hướng Đông Nam, thuộc địa phận bản Chai, xã Mường Chanh, Đồn Biên phòng Quang Chiểu phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện, kiểm tra bắt giữ 2 đối tượng gồm Lương Văn Hào (SN 1993) và Lương Văn Lé (SN 1994), cùng vở bản Piềng Khạy, cụm Mường Pùn, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) đang vận chuyển trái phép chất ma túy đi bán. Tang vật thu giữ 5.846 viên ma túy tổng hợp, 0,5 kg nhựa thuốc phiện, 1 xe máy và 1 điện thoại di động. Đơn vị đã khởi tố hình sự, hoàn chỉnh hồ sơ điều tra ban đầu, bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Tiếp đó, vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 22-6-2022, tại bản Pù Đứa, xã Quang Chiểu, Đồn Biên phòng Quang Chiểu phối hợp với Công an huyện Mường Lát bắt giữ đối tượng Hà Văn Xuân (SN 1964), trú tại bản Pù Đứa, xã Quang Chiểu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2.391 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng tự chế, 22 viên đạn bi, 30 viên đạn trụ và 2 điện thoại di động. Đơn vị phối hợp với Công an huyện hoàn chỉnh hồ sơ điều tra ban đầu, bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Trong thời gian tới, Đồn Biên phòng Quang Chiểu tiếp tục tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào các địa bàn trọng điểm, đối tượng có biểu hiện, dấu hiệu nghi vấn, hoạt động hiện hành về tội phạm ma túy, đối tượng nghiện; nắm âm mưu, phương thức, thủ đoạn, tổ chức, đường dây, ổ nhóm hoạt động tội phạm ma túy để có kế hoạch chủ động đấu tranh triệt xóa. Duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an huyện Mường Lát, công an và chính quyền 2 xã Quang Chiểu, Mường Chanh, cơ quan ban ngành đồn phụ trách nhằm ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn đồn phụ trách.

Đồn Biên phòng Trung Lý chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Pù Nhi, Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt quả tang đối tượng La Văn Thọ (SN 1995), hộ khẩu thường trú xã Thiết Ống, huyện Bá Thước về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại Đồn Biên phòng Trung Lý, theo nhận định của lực lượng chức năng, xã Trung Lý là địa bàn có diễn biến rất phức tạp về tội phạm ma túy. Về phía ngoại biên, các đối tượng lợi dụng triệt để địa hình, thời tiết, giờ nghỉ, ngày nghỉ để tiến hành hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy từ ngoại biên về địa bàn hoặc từ ngoại biên qua địa bàn đến các địa bàn khác với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động.

Cùng với đó, các đối tượng trong địa bàn móc nối, cấu kết với các đối tượng ở nội địa, địa bàn lân cận như các xã: Hiền Kiệt (Quan Hóa), Nhi Sơn, Mường Lý, Pù Nhi (Mường Lát), hình thành các đường dây, tụ điểm mua bán, vận chuyển và bán lẻ ma túy. Khu vực các đối tượng vận chuyển ma túy chủ yếu theo các đường mòn từ Na Hàm và Khằm Nàng (Lào) qua khu vực Khằm 1, Khằm 2, mốc 311 và 316.

Thực hiện Kế hoạch số 244/KH-BCH ngày 25-5-2022 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, Đồn Biên phòng Trung Lý đã xây dựng, triển khai kế hoạch cao điểm, trong đó xác định rõ nội dung, nhiệm vụ sát với tình hình thực tế trên địa bàn; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; tính chất nguy hiểm, hậu quả, tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; tăng cường lực lượng nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, tập trung vào địa bàn trọng điểm, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, nhất là khu vực đường mòn, đường tắt qua lại biên giới, khu vực mốc 313, 316.

Những kết quả đạt được trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy của các đơn vị biên phòng tuyến Mường Lát góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội gắn với giữ vững bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Sau 1 tháng triển khai thực hiện, Đồn Biên phòng Trung Lý đã chủ trì, phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ, khởi tố 3 vụ/3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ.

Điển hình, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án TH422, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 16-6-2022, tại bản Nà Ón, xã Trung Lý, Đồn Biên phòng Trung Lý phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng chống ma túy và tội phạm bắt quả tang đối tượng Thào A Vảng, sinh năm 1966, ở bản Pá Búa, xã Trung Lý có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ là 301 viên ma túy tổng hợp, khoảng 0,7 gam hê rô in, 1 dao nhọn, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Tiếp đó, ngày 23-6-2022, tại khu vực cây xăng thuộc địa bàn bản Táo, xã Trung Lý, Đồn Biên phòng Trung Lý chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Pù Nhi, Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt quả tang đối tượng La Văn Thọ (SN 1995), hộ khẩu thường trú xã Thiết Ống (Bá Thước) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 112 viên ma túy tổng hợp, khoảng 0,4 gam hê rô in, 1 xe máy, 2 điện thoại di động.

Từ những kết quả đạt được trong thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” của các đơn vị biên phòng tuyến Mường Lát đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội gắn với giữ vững bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Ngọc Huấn - Tiến Đông