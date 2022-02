Một ngày phá 2 “sới” bạc, thu giữ gần 100 triệu đồng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và thông qua công tác phối hợp điều tra, xác minh, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp phát hiện, triệt phá 2 vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, bắt quả tang 24 đối tượng, thu giữ tại chỗ tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án 2022V.

Theo đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 7-2, tại tiểu khu Nam Giang, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an thị trấn Nông Cống phá Chuyên án 2022V, bắt quả tang 11 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức “3 cây” do đối tượng Nguyễn Đình Vinh (sinh năm 1988) ở xã Tân Thọ, huyện Nông Cống đứng ra tổ chức, thu giữ tại chỗ 55,6 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng tham gia đánh bạc có nhiều đối tượng hình sự cộm cán, có tiền án, tiền sự đã tụ tập, tổ chức cho các con bạc đánh bạc. Riêng Nguyễn Đình Vinh là đối tượng đã có tiền án về tội giết người, vừa chấp hành án phạt tù trở về địa phương chưa được bao lâu.

Các đối tượng và tang vật vụ án đánh bạc tại nhà Nguyễn Hữu Châu.

Tiếp đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, tại nhà ông Nguyễn Hữu Châu (sinh năm 1962), ở phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa,phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an phường Quảng Tâm bắt quả tang 2 nhóm gồm 13 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức “3 cây”, thu giữ tại chỗ số tiền 33.700.000₫ và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 17 đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

Đình Hợp