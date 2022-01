Khởi tố 2 cặp nam, nữ sát phạt trên chiếu bạc

Công an huyện Như Xuân (Thanh Hoá) vừa điều tra làm rõ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội “Đánh bạc”.

4 đối tượng gồm: Lê Thị Hải (sinh năm 1960), Nguyễn Phú Thanh (sinh năm 1972), đều ở xã Hoá Quỳ; Nguyễn Thị Luật (sinh năm 1966), ở xã Thanh Xuân; Hoàng Đức Hoàng (sinh năm 1993), ở xã Bình Lương, huyện Như Xuân .

Trước đó, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 5-1, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự, Công an xã Hoá Quỳ đã phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng trên đang đánh bạc ăn tiền tại nhà Lê Thị Hải. Tại chỗ lực lượng Công an thu giữ hơn 13 triệu đồng, 1 bộ bài tú lơ khơ.

Công an xã Hoá Quỳ đã lập biên bản phạm pháp quả tang và chuyển cho Công an huyện Như Xuân tiếp tục điều tra làm rõ.

Đình Hợp