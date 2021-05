Huyện Nông Cống tăng cường đảm bảo ANTT, an toàn cho bầu cử

Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh về đảm bảo tuyệt đối an toàn Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Công an huyện Nông Cống đã xây dựng, ban hành Kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh - trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử.

Theo đó, Công an huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, chuyên đề, đối tượng trọng điểm; kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, đối tượng chính trị và các loại tội phạm, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng về an ninh chính trị.

Tổ chức bảo vệ an toàn các hội nghị hiệp thương, các cuộc tiếp xúc của ứng cử viên với cử tri, địa điểm bầu cử, nơi niêm yết danh sách ứng cử viên, hòm phiếu, nơi kiểm phiếu… không để xảy ra phức tạp về an ninh chính trị, cháy nổ, ùn tắc hay tai nạn giao thông làm ảnh hưởng đến Cuộc bầu cử.

Riêng lực lượng công an các xã, thị trấn dưới sự chỉ đạo của Công an huyện và Đảng ủy, UBND đã tăng cường nắm tình hình địa bàn, đối tượng nhằm kịp thời phát hiện âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Triển khai các kế hoạch chủ động đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn; làm tốt công tác quản lý cư trú, nhân khẩu, hộ khẩu, công tác quản lý người nước ngoài, các cơ sở kinh doanh có điều kiện và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng cháy, chữa cháy.

Quốc Hương