{title} Điều tra, làm rõ 2 vụ đốt xe ô tô để trả thù cá nhân Ngày 29-11-2021, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thành cho biết: Sau một thời gian điều tra, xác minh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá và sự phối hợp của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thạch Thành đã điều tra, làm rõ 2 vụ án dùng xăng phóng hỏa đốt xe ôtô để trả thù cá nhân xảy ra trên địa bàn huyện Thạch Thành. Đối tượng Trần Văn Dương. Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 17-9-2021, anh L.N.T, sinh năm 1981 ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành đang ngủ ở nhà thì nhận được tin báo chiếc xe ôtô BKS 36A-535.48 đâng gửi bị cháy phần đuôi. Mặc dù đã kịp thời dập lửa, nhưng toàn bộ phần kính chắn gió phía sau, cụm đèn hậu bên trái và phần nhựa phía sau xe đã bị cháy. Tiếp đó, khoảng 1 giờ 55 phút ngày 7-11-2021 tại thôn Yên Sơn, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành cũng xảy ra một vụ cháy xe ô tô tương tự. Theo đó, chiếc chiếc xe ôtô BKS 18B-023.46 của anh Đ.V.Đ ở thôn Yên Sơn, xã Thành Yên đang đậu phía trước nhà bỗng nhiên bốc cháy. Trước 2 vụ việc trên, Công an huyện Thạch Thành đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự, phân công cán bộ và các điều tra viên có kinh nghiệm nhanh chóng xuống hiện trường thu thập tài liệu chứng cứ, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân cháy. Quá trình điều tra nhận thấy, đây là 2 vụ việc phức tạp, đều xảy ra vào đêm khuya, ít người qua lại… nên rất khó khăn cho công tác điều tra. Sau khi báo cáo và được Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh chỉ đạo, Công an huyện Thạch Thành và Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng đã gây ra 2 vụ đốt xe ôtô nói trên. Theo đó, Công an huyện Thạch Thành đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Dương, sinh năm 1992 ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành là thủ phạm đã đốt chiếc xe ôtô BKS 36A-535.48 của anh L.N.T. 3 đối tượng (từ trái qua phải): Thọ, Hùng, Giang bị bắt giữ. Tiếp đó, Công an huyện Thạch Thành đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Trịnh Đức Thọ, sinh năm 1979; Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1997 và Trần Văn Giang, sinh năm 1995 đều ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành là thủ phạm đã gây ra vụ đốt chiếc chiếc xe ôtô 16 chỗ của anh Đ.V.Đ. Hiện 2 vụ việc nói trên đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Thái Thanh

