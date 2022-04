Công an thị xã Bỉm Sơn liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Công an thị xã Bỉm Sơn vừa đấu tranh, bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, ngày 20-4-2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thị xã Bỉm Sơn đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Bùi Đăng Đức, sinh năm 1975 ở phường Bắc Sơn đang mua bán trái phép chất ma túy. Tại chỗ lực lượng Công an đã thu giữ 0,295 gram heroin.

Bùi Đăng Đức là đối tượng đã có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 27-4, qua tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thị xã đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông - trật tự và Công an phường Ngọc Trạo đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Hiếu, sinh năm 1991 ở phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn đang mua bán trái phép chất ma túy. Tại chỗ lực lượng Công an đã thu giữ 4,324 gram heroin.

Ngoài 2 vụ nói trên, từ đầu năm đến nay Công an thị xã Bỉm Sơn đã đấu tranh, bắt giữ, khởi tố 12 vụ, 12 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ 3,12 gram hồng phiến, 3,625 gram heroin và 2,958 gram ma tuý đá.

Văn Thiện