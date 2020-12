Công an huyện Thọ Xuân khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ

Công an huyện Thọ Xuân vừa ra quyết định khởi tố bị can Vũ Hải Nam (SN 1989) trú tại thị trấn Lam Sơn về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 4 - 11 - 2020, trong khi Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Thọ Xuân đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại km 49 Quốc lộ 47C qua địa phận khu 1, thị trấn Lam Sơn, đã yêu cầu Vũ Hải Nam dừng xe ô tô biển kiểm soát 37A - 090.74 để kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở. Nam đã không hợp tác và có lời nói thách thức, chửi bới tổ công tác.

Khi cán bộ tổ công tác giải thích và yêu cầu Nam chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn thì Nam dùng tay hất máy đo nồng độ cồn rơi xuống đường và đấm trúng vào mặt đồng chí Thiều Đình Anh - cán bộ tổ tuần tra kiểm soát, Công an huyện Thọ Xuân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thọ Xuân đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Vũ Hải Nam. Ngày 10 - 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thọ Xuân đã ra quyết định khởi tổ bị can về tội chống người thi hành công vụ đối với Vũ Hải Nam.

Đỗ Duy Nhã