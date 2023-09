Công an huyện Mường Lát bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Để phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá của địa phương và nhu cầu đi lại gia tăng của Nhân dân trên địa bàn dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Công an huyện Mường Lát đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Công an huyện Mường Lát tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về nồng độ cồn

Dịp nghỉ lễ 2-9 năm nay, lượng người dân từ các thôn, bản đổ về khu vực trung tâm các xã và thị trấn Mường Lát tăng cao. Lưu lượng người và các phương tiện trên các tuyến đường tăng đột biến. Trước tình hình trên, Công an huyện Mường Lát đã chủ động xây dựng kế hoạch, các phương án, tăng cường tối đa lực lượng CSGT huy động thêm các lực lượng Cảnh sát Trật tự, Cảnh sát Quản lý hành chính, Công an các xã, thị trấn, ra quân tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT.

Lưu lượng người và các phương tiện đổ về thị trấn Mường Lát tăng cao đột biến dịp nghỉ lễ 2-9

Đặc biệt, lực lượng công an tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn; không đội mũ bảo hiểm; không có giấy phép lái xe; chở quá số người quy định, vi phạm mũ bảo hiểm; vi phạm trên đường thủy như: không mặc áo phao, không trang bị dụng cụ nổi, không có chứng chỉ chuyên môn,...

Công an huyện Mường Lát ra quân, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo đảm TTATGT trên các tuyến đường trọng điểm

Dịp nghỉ lễ 2-9 năm nay, Công an huyện Mường Lát cũng đã tăng cường xử lý phạt “nguội” đối với các hành vi vi phạm về Trật tự ATGT. Công an huyện Mường Lát cũng đã kêu gọi, vận động người dân chấp hành tốt Luật ATGT và phối hợp cung cấp hình ảnh vi phạm giao thông gửi đến lực lượng CSGT và Công an các xã, thị trấn để xác minh xử lý vi phạm theo quy định.

Công tác bảo đảm TTATGT được Công an huyện Mường Lát bảo đảm dịp nghỉ lễ 2-9 năm nay

Về cơ bản, công tác bảo đảm TTATGT dịp nghỉ lễ 2-9 đã được thực hiện có hiệu quả, người dân đã tích cực hưởng ứng, chấp hành, việc vui chơi, đi lại của Nhân dân diễn ra thuận lợi, an toàn. Lực lượng CSGT bên cạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, còn tăng cường tuyên truyền, giáo dục đặc biệt là với các em học sinh, thanh thiếu niên.

Công tác bảo đảm TTATGT tiếp tục được Công an huyện Mường Lát tăng cường trên toàn địa bàn để chuẩn bị cho các hoạt động tựu trường và khai giảng năm học mới 2023-2024.

Mạnh Cường