Công an hai tỉnh Thanh Hóa và Gia Lai trao đổi kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống ma túy

Sáng 27-9, Đoàn công tác của Công an tỉnh Gia Lai do Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Thanh Hoá về kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống ma túy và chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma tuý trên tuyến biên giới. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thanh Hoá là tỉnh có đường biên giới dài 213,6 km, tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Với 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia và gần 200 đường mòn, lối mở qua lại biên giới, Thanh Hoá được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm để các đối tượng tập kết và trung chuyển ma túy.

Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, tệ nạn ma túy, những năm qua, nhất là từ năm 2022 đến nay, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo lực lượng CSĐT tội phạm ma tuý toàn tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, trọng tâm là phải giữ vững bên ngoài, đấu tranh mạnh ma tuý bên trong bằng “Phòng tuyến 3 lớp”.

Đặc biệt, từ đầu năm 2023 đến nay, quán triệt phương châm “chặn cung, giảm cầu”, các lực lượng Công an trong tỉnh,nòng cốt là lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma túy và Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy từ Lào thâm nhập vào nội địa.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị chức năng huy động các lực lượng tiến hành rà soát, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ số đối tượng nghiện, nghi nghiện ma túy. Nhờ đó, chỉ trong một thời gian ngắn, hàng chục điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy và hàng trăm đối tượng cộm cán về ma túy đã bị lực lượng Công an đấu tranh, bóc gỡ.

Nhiều địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy như bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát; ngõ dân cư cơ khí thuộc Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung; thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành... đã từng bước được chuyển hóa thành địa bàn sạch về ma túy. Một số địa bàn phức tạp về ma tuý trên tuyến biên giới được chuyển từ vùng “đỏ” thành vùng “xanh”.

Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đánh giá cao "phòng tuyến 3 lớp” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của Công an Thanh Hóa.