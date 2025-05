Thế trận lòng dân khu vực biên giới

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng biên phòng Thanh Hóa đã vận dụng linh hoạt nhiều giải pháp thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, giúp đồng bào các dân tộc khu vực biên giới của tỉnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững... Qua đó góp phần gắn kết tình quân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bát Mọt (Thường Xuân) bám sát địa bàn, tuyên truyền pháp luật tới người dân địa phương.

Thanh Hóa có 213,6km đường biên giới đất liền tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào), trong đó có 146 thôn, bản, khu phố thuộc 16 xã, thị trấn thuộc 5 huyện giáp biên. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã ban hành nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới. Qua đó, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Với phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào), lực lượng biên phòng của tỉnh đã thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện; kịp thời cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai; triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Cùng với đó là phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Ngoài ra, BĐBP tỉnh cũng triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào ở địa bàn đóng quân.

Từ việc bám bản, phụ trách các hộ gia đình, linh hoạt trong phương pháp, cách thức tuyên truyền, vận động của cán bộ biên phòng, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để có thu nhập cao hơn, giúp cuộc sống dần đi vào ổn định. Ví như gia đình ông Hà Văn Dự, ở bản Lát, xã Tam Chung (Mường Lát) được Đồn Biên phòng Tam Chung hỗ trợ theo phương thức “cầm tay chỉ việc” để phát triển mô hình chăn nuôi, trồng trọt trên diện tích 1,5ha đất đồi rừng. Đồn Biên phòng Tam Chung cũng đồng thời hỗ trợ bò giống sinh sản, vịt giống bản địa, huy động ngày công cải tạo vườn tạp, đào ao thả cá, kết hợp chăn nuôi gà, vịt... Đến nay, gia đình ông Dự đã thoát nghèo, đời sống ngày càng ổn định, mô hình kinh tế mỗi năm mang lại thu nhập từ 70 đến 80 triệu đồng...

Trên đây chỉ là một trong rất nhiều mô hình kinh tế của người dân được sự hỗ trợ của BĐBP, từ đó giúp cho bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm vươn lên ổn định cuộc sống. Ngoài việc hỗ trợ đồng bào áp dụng các mô hình kinh tế, BĐBP tỉnh còn triển khai nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương, tỉnh, MTTQ phát động. Điển hình như phong trào “BĐBP chung sức XDNTM, đô thị văn minh”; Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”; “Mái ấm giúp người nghèo nơi biên giới”; chương trình “Hỗ trợ con giống cho người nghèo nơi biên giới”; mô hình “Trồng cây sắn năng suất cao”, “Chăn nuôi bò sinh sản tập trung”; “Tiết học biên cương”, “Cháo ấm yêu thương”, “Xóa mù chữ”, “BĐBP chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Yên Khương (Lang Chánh) phối hợp với cấp ủy, chính quyền hỗ trợ ngày công, vật liệu xây dựng để sửa chữa nhà ở, giúp Nhân dân ổn định cuộc sống.

Từ những việc làm ý nghĩa, thiết thực của BĐBP tỉnh đã nhân lên niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân cùng chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và xây dựng khu vực biên giới vững chắc. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong đời sống Nhân dân. Đó là mô hình “Tiếng kẻng vùng biên”, “Tiếng loa biên phòng”; “Thanh niên xung kích bảo vệ đường biên”; “Tổ tự quản công trình biên giới”; “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và giữ gìn an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới”... Cũng thông qua mô hình tự quản, đã có 1 tập thể, 54 hộ gia đình, 104 cá nhân tham gia tự quản 213,6km đường biên giới, 90 mốc quốc giới; 497 tổ tự quản an ninh trật tự cấp thôn/1.625 thành viên... Từ năm 2024 đến nay, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng biên phòng tỉnh gần 2.000 nguồn tin, trong đó có hàng trăm tin có giá trị phục vụ công tác bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm và xử lý vi phạm pháp luật. Các tổ chức, cá nhân tự quản đường biên, cột mốc đã tổ chức phát quang 2.110km đường thông tầm nhìn, đường tuần tra và đường lên các mốc quốc giới phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới...

Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy BĐBP tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thực tiễn đã minh chứng, “thế trận lòng dân” là yếu tố quan trọng đến hình thành sức mạnh chính trị, quân sự, quốc phòng, an ninh để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Và để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc thì một trong những yếu tố mang tính quyết định đó là phải đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân khu vực biên giới, bảo đảm cho Nhân dân có cuộc sống ngày càng no ấm, hạnh phúc. Có như vậy, đồng bào khu vực biên giới mới tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Bài và ảnh: Xuân Minh