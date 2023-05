Bắt giữ 7 vụ, 7 đối tượng mua bán linh kiện súng tự chế qua mạng

Từ đầu năm 2023 đến nay, qua công tác nắm tình hình và điều tra xác minh, Công an huyện Quan Sơn đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 7 vụ, 7 đối tượng mua bán trái phép linh kiện súng tự chế qua mạng. Trong đó, xử phạt hành chính 4 vụ, 4 đối tượng với tổng số tiền phạt là 47,5 triệu đồng; còn lại 3 vụ, 3 đối tượng đang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Đối tượng Lương Văn Được và các chi tiết linh kiện để lắp ráp súng săn.

Điển hình, ngày 15-5-2023, Công an huyện Quan Sơn và Công an xã Sơn Điện (Quan Sơn) bắt quả tang đối tượng Lương Văn Thắng (sinh năm 1997) ở bản Tân Sơn, xã Sơn Điện đang vận chuyển 1 bưu kiện bên trong có chứa các chi tiết để lắp ráp súng săn.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc, Công an huyện Quan Sơn đã bắt giữ đối tượng Lương Văn Được (sinh năm 1994) là anh trai của Thắng và thu giữ thêm 1 bưu kiện bên trong chứa nhiều chi tiết để lắp ráp súng săn.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, số linh kiện trên được Lương Văn Được đặt mua trên mạng xã hội với mục đích về lắp ráp súng bắn chim và nhờ em trai là Lương Văn Thắng đi nhận hộ.

Thượng tá Lê Đình Minh, Phó Trưởng Công an huyện Quan Sơn cho biết: Với đặc thù là huyện miền núi, hiện nay trên địa bàn huyện Quan Sơn vẫn còn một bộ phận người dân có thói quen sử dụng vũ khí, đặc biệt là súng săn, súng tự chế để vào rừng săn bắn thú rừng. Điều đó tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, đã có vụ đi săn rồi bắn nhầm, hoặc lạc đạn gây hậu quả rất đau lòng.

Thực hiện Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, những năm qua, Công an huyện Quan Sơn tích cực tham mưu, phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện đã tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp, thu hồi 25 khẩu súng tự chế, 5 công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ. Đồng thời, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng, sản xuất, lắp ráp súng tự chế... Đối với những đối tượng không tự giác giao nộp, hoặc cố tình mua bán, tàng trữ, sử dụng, cơ quan Công an sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đình Hợp