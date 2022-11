Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn sang Campuchia

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Thường Xuân đã phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, truy bắt đối tượng Đỗ Trọng Trường, sinh năm 1987, ở xã Xuân Bái (Thọ Xuân), bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Đỗ Trọng Trường được trao trả tại biên giới Việt Nam - Campuchia.

Trước đó, ngày 14-2-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Trọng Trường về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Đỗ Trọng Trường đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 15-10-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân đã ra Quyết định truy nã đối với Đỗ Trọng Trường. Đồng thời, xác lập chuyên án truy xét, truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này.

Được sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc và Thủ Trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh, sau gần 1 tháng kiên trì áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh và Công an huyện Thường Xuân đã xác định được nơi lẩn trốn của Đỗ Trọng Trường là khu vực Tam Thái Tử thuộc vương quốc Campuchia.

Xác định tính chất phức tạp của vụ án, ngày 2-11-2022, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh và Công an huyện Thường Xuân đã phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia tiến hành truy bắt đối tượng Đỗ Trọng Trường, sau đó bàn giao cho Công an huyện Thường Xuân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Hoà