Bàn giao 60 xe ô tô phục vụ công tác cho Công an các xã, thị trấn

Với mục tiêu xây dựng lực lượng Công an cấp xã chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, mới đây, Công an tỉnh Thanh Hoá đã bàn giao 60 xe ô tô tải nhỏ loại 1 cầu do Bộ Công an trang cấp cho Công an 60 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Thanh Hoá bàn giao xe ô tô phục vụ công tác cho công an cấp xã.

Theo đó, các đơn vị Công an cấp xã được cấp xe ô tô trong đợt này là những đơn vị ở địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, cách xa trung tâm, đường sá đi lại khó khăn, thuộc danh sách chuyển hoá địa bàn phức tạp về ANTT của Công an tỉnh và Công an các xã, thị trấn có nhu cầu sử dụng xe ô tô tải nhỏ loại 1 cầu để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Loại xe được trang cấp là xe ô tô tải nhãn hiệu SUZUKI CARRI.

Loại xe được trang cấp là xe ô tô tải nhãn hiệu SUZUKI CARRI, động cơ 1.5L, loại 1 cầu, có gắn thiết bị loa, còi, đèn ưu tiên. Đây là số phương tiện ô tô mới được Bộ Công an trang cấp cho lực lượng Công an cấp xã nhằm từng bước hỗ trợ cho Công an các xã, thị trấn khắc phục khó khăn, chủ động hơn trong việc triển khai các biện pháp tuần tra, tuyên truyền bảo đảm ANTT.

Được biết, trước đó Công an tỉnh Thanh Hoá đã nhận và bàn giao 7 xe ô tô tải cho Công an 7 xã biên giới thuộc Công an 2 huyện Quan Hoá và Quan Sơn.

Văn Thiện