Công an huyện Đông Sơn: Đảm bảo ANTT các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa

Chỉ còn ít ngày nữa huyện Đông Sơn sẽ long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa và đón nhận Huân chương Độc lập hạng 3. Để đảm bảo tốt ANTT cho sự kiện quan trọng này, những ngày qua, Công an huyện Đông Sơn đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, trật tự ATGT, trật tự công cộng, bảo vệ tuyệt đối an toàn mọi hoạt động kỷ niệm..

Thượng tá Hoàng Văn Thanh, Phó trưởng Công an huyện Đông Sơn cho biết: Trong các ngày từ 16-2 đến 20-2-2022, trên địa bàn huyện Đông Sơn sẽ diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947 – 20-2-2022) như: Lễ dâng hương, dâng hoa báo công tại khu di tích Rừng Thông; Lễ mít tinh kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa gắn với hội thi tuyên truyền lưu động, liên hoan văn nghệ về chủ đề “Bác Hồ với quê Thanh”; hội thao giải bóng chuyền nam; hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức năm 2022…

Để đảm bảo tốt ANTT cho các nội dung này, Công an huyện Đông Sơn đã chỉ đạo Công an các các xã, thị trấn, nhất là Công an thị trấn Rừng Thông chủ động phối hợp và xây dựng các phương án cụ thể để phân công, bố trí lực lượng đảm bảo ANTT. Cùng với đó, Công an huyện tăng cường lực lượng xuống địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của các hoạt động kỷ niệm, từ đó vận động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm; chủ động phát hiện và tham mưu giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, vướng mắc và tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, không để kẻ xấu lợi dụng kích động làm phát sinh các vụ việc phức tạp về ANTT.

Thông qua hoạt động của các tổ Bảo vệ dân phố, tổ ANXH tại địa phương (nơi diễn ra các hoạt động kỷ niệm), cấp ủy, chính quyền các cấp đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát hiện, tố giác tội phạm; đưa ra kiểm điểm, giáo dục và viết cam kết không vi phạm pháp luật đối với những đối tượng cộm cán; giao cho các tổ chức, đoàn thể theo dõi quản lý, giáo dục từng đối tượng cụ thể.

Tại Thị trấn Rừng Thông - nơi diễn ra lễ mít tinh kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, Công an huyện đã triển khai các phương án huy động tối đa lực lượng cùng với Công an các xã, thị trấn, cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự tổ chức cắm chốt cố định kết hợp với tuần tra vũ trang, tuần tra nhân dân để vừa phòng ngừa, phát hiện xử lý vi phạm, vừa hướng dẫn và tổ chức phân luồng, phân tuyến đảm bảo trật tự ATGT; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi đỗ, đậu không đúng nơi quy định; người điều khiển xe chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, đi vào đường ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh điều hành giao thông... Phối hợp công an các xã lân cận, lập phương án phòng ngừa, đấu tranh với số đối tượng lưu động từ nơi khác tập trung về thị trấn Rừng Thông để lợi dụng hoạt động như: lợi dụng đông người để móc túi, trộm cắp, cướp giật tài sản, gây thương tích, gây rối TTCC… Đồng thời, duy trì lực lượng thường trực 24/24 giờ tại đơn vị, bố trí phương tiện, con người, tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn cháy nổ; xây dựng các phương án PCCC tại các điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao…

Cho đến thời điểm này, mọi phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, trật tự ATGT, trật tự công cộng đã được Công an huyện Đông Sơn triển khai nghiêm túc, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa.

Mai Hà