4 lưu ý quan trọng khi gửi hàng đi New Zealand bạn phải biết

Thông tin liên hệ: Tiến Việt Express * Địa chỉ TP HCM : - 94 Thân Nhân Trung, Phường 13, Tan Binh, Ho Chi Minh City - Hotline : 0947939184 - 0934117020 - Tell : 028 3636 9693 - Website: https://www.guihangdinuocngoai.com.vn/ * Địa chỉ Hà Nội : - Số 8/38 Đặng Thùy Trâm, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 1900 299 293 - Website: https://www.guihangdinuocngoai.com.vn/ * Địa chỉ Cần Thơ : - 520 Nguyễn Văn Linh, Phường Long Hoà, Bình Thuỷ, TP Cần Thơ - Hotline: 1900 299 293 - Website: https://www.guihangdinuocngoai.com.vn/ * Địa chỉ An Giang : - Số 5 Đường Hùng Vương, Thị trấn Tri Tôn, tỉnh An Giang - Hotline: 1900 299 293 - Website: https://www.guihangdinuocngoai.com.vn/