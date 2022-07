Vinmec hợp tác với Roche Pharma Việt Nam trong nghiên cứu và điều trị ung thư

Thông tin thêm về Hệ thống Y tế Vinmec Vinmec là hệ thống y tế tư nhân phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam do Tập đoàn Vingroup đầu tư phát triển từ năm 2012 với Sứ mệnh “Chăm sóc bằng tài năng, y đức và sự thấu cảm”. Sau 10 năm hoạt động, Vinmec đã có 7 bệnh viện đa khoa trên toàn quốc, trong đó 2 Bệnh viện Vinmec Times City (Hà Nội) và Vinmec Central Park (TPCHM) được công nhận đạt JCI - chứng chỉ an toàn bệnh viện khắt khe nhất thế giới. Với cơ sở vật chất hiện đại vượt trội cùng đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành; liên tục ứng dụng các phương pháp điều trị mới nhất cùng chất lượng dịch vụ hoàn hảo, Vinmec đã trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe được khách hàng trong và ngoài nước tin cậy với các thế mạnh nổi bật như Tim mạch, Ung thư, Sản phụ khoa, Nhi khoa, Tế bào gốc – công nghệ gen, Tiêu hóa, Chấn thương chỉnh hình – Y học thể thao, Sức khỏe tổng quát... Thông tin thêm về Roche Pharma Roche là Tập đoàn dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực dược phẩm và thiết bị chẩn đoán, trên nền tảng ứng dụng khoa học để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con người. Không chỉ là tập đoàn công nghệ sinh học lớn nhất thế giới, với những sản phẩm thực sự khác biệt trong điều trị ung thư, các bệnh liên quan đến hệ miễn dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh liên quan đến mắt và hệ thần kinh trung ương, Roche cũng dẫn đầu trong lĩnh vực chẩn đoán in vitro (thử nghiệm mô trong ống nghiệm), chẩn đoán ung thư dựa trên mô tế bào và là tên tuổi đi đầu trong kiểm soát bệnh đái tháo đường. Với thế mạnh tổng hợp của cả lĩnh vực dược phẩm và thiết bị chẩn đoán, Roche có lợi thế trong chiến lược cá nhân hóa việc chăm sóc sức khỏe, nhằm cung cấp những giải pháp điều trị mang tính cá nhân, phù hợp với từng người bệnh. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web www.roche.com.