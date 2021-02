Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành: Nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng

Xác định công tác y tế dự phòng có vai trò rất quan trọng trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành đã tranh thủ sự chỉ đạo của Sở Y tế, huyện Thạch Thành; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, trạm y tế các xã, thị trấn chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc, bảo vệ tốt sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

Nhờ quan tâm củng cố mạng lưới y tế cơ sở, chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân ở huyện Thạch Thành ngày một tốt hơn.

Ngay từ đầu năm, trung tâm đã chủ động, tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh dịch nguy hiểm như: dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS–CoV-2. Trung tâm đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, tăng cường công tác giám sát dịch tễ và phân công cán bộ bám sát từng địa bàn để theo dõi tình hình diễn biến của dịch bệnh, để có các biện pháp ứng phó kịp thời. Ngoài ra, trung tâm tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp cho người dân những kiến thức cơ bản về phòng, chống dịch bệnh; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Khi các dịch bệnh khác như: sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm A/H1N1, thủy đậu... diễn biến phức tạp, cán bộ y tế từ huyện đến xã đã chủ động tham mưu cho UBND các cấp kiện toàn lại ban chỉ đạo và triển khai các giải pháp ứng phó; xây dựng, triển khai thực hiện tốt kế hoạch phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân trong vùng có nguy cơ ngập lụt, chuẩn bị sẵn sàng, chủ động trong mọi tình huống. Triển khai thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng thường xuyên 10 bệnh truyền nhiễm trẻ em và tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm khác. Tăng cường giám sát kỹ thuật về an toàn tiêm chủng, giám sát phản ứng sau tiêm chủng. Trong công tác phòng chống HIV/AIDS, trung tâm duy trì tốt các hoạt động quản lý, chăm sóc, tư vấn người nhiễm HIV, điều trị ARV cho bệnh nhân AIDS. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn xét nghiệm tự nguyện, thực hiện các chương trình can thiệp giảm thiểu tác hại, chăm sóc hỗ trợ người nhiễm, phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Các chương trình mục y tế tiêu quốc gia được trung tâm triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đặc biệt chú trọng củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở và Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Trong năm, trung tâm đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến y tế cơ sở và đã thu được kết quả đáng khích lệ, không có biến chứng và tử vong, chuyển tuyến kịp thời và bảo đảm an toàn...

Bác sĩ Đặng Văn Thuận, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành cho biết: Đạt được kết quả đó, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện đặc biệt quan tâm đến công tác ổn định tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhằm huy động sức lao động sáng tạo của mỗi cán bộ, viên chức, trung tâm đã đẩy mạnh các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tiễn; xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế; triển khai đồng bộ các hoạt động từ trung tâm y tế đến các trạm y tế. Thời gian tới, trung tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ và Nhân dân nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng các trang thiết bị cần thiết; chủ động giám sát tại các vùng trọng điểm, xử lý nhanh, đúng quy trình các ca bệnh đầu tiên, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn; chú trọng xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ y tế từ huyện đến cơ sở đủ phẩm chất, năng lực chuyên môn; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng, xứng đáng là địa chỉ tin cậy, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Bài và ảnh: Hà Phương