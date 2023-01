Tinh dầu Lợi An có tốt không? Có giúp cải thiện ho đờm cho bé

Tinh dầu Lợi An được biết đến là sản phẩm tốt vì chỉ bôi ngoài da làm ấm cơ thể, giảm ho nhanh, và đặc biệt làm long đờm, loãng đờm, tan đờm cho trẻ sơ sinh, lứa tuổi chưa biết uống gì ngoài sữa mẹ.

Vào những thời điểm giao mùa trong năm, mọi người đặc biệt là đối tượng trẻ sơ sinh thường xuyên gặp phải các vấn đề như ho đờm, sổ mũi do nhiệt độ thay đổi. Chính vì thế, việc sử dụng tinh dầu Lợi An được nhiều người ưu tiên.

Vậy thực chất tinh dầu Lợi An có tốt không? Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây để giải đáp thắc mắc này nhé!

Tinh dầu Lợi An có dùng được cho trẻ sơ sinh?

Tinh dầu trị ho đờm Lợi An được sản xuất bởi Đông Y Lợi An ( dongyloian ). Đây là một trong những đơn vị nổi tiếng trong việc phân phối một số lượng lớn các sản phẩm tinh dầu, cao thảo dược, thuốc đặc trị, siro bổ phổi, kem bôi da thảo dược,... có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên.

Trong những sản phẩm trên, tinh dầu Lợi An được khách hàng đánh giá về chất lượng đạt tiêu chuẩn cao về độ an toàn và lành tính cho da. Chính vì thế, sản phẩm này dùng để giữ ấm và điều trị một số các triệu chứng do thay đổi thời tiết thường gặp cho mọi đối tượng, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

Để đạt được thành quả trên, đội ngũ nhân viên của Đông Y Lợi An là những người có trình độ cao. Họ không ngừng đầu tư thời gian và công sức để nghiên cứu ra các sản phẩm chất lượng, phục vụ cho đời sống của người dân. Hơn hết, đơn vị hướng tới mục tiêu đó là trở thành cơ sở sản xuất sản phẩm đông y uy tín được yêu thích nhất nước ta.

Tác dụng của tinh dầu Lợi An

Tinh dầu Lợi An có thật sự tốt? Hiện nay, số lượng khách hàng sử dụng tinh dầu Lợi An đang ngày càng tăng lên. Bởi sau một thời gian sử dụng, họ nhận ra được những tác dụng tuyệt vời của tinh dầu trong việc làm tan đờm, long đờm, làm hết ho, sổ mũi,... Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, các triệu chứng khó chịu này đều được đánh bay.

Ngoài ra, tinh dầu còn giúp giữ ấm cơ thể, từ đó xóa tan những tác nhân gây xoang mũi, viêm mũi dị ứng và làm dịu các vết sưng đỏ do côn trùng cắn. Bạn cũng có thể dùng chúng cho các trường hợp bị mẩn ngứa, dị ứng và rất nhiều các trường hợp khác,..

Cách sử dụng tinh dầu Lợi An tốt cho trẻ sơ sinh

Việc sử dụng tinh dầu Lợi An rất dễ dàng, khách hàng tham khảo cách sử dụng sản phẩm như sau:

Cách sử dụng tinh dầu Lợi An cho trẻ sơ sinh

Bạn sử dụng tăm bông để lấy tinh dầu. Sau đó bôi trực tiếp tinh dầu ở vành mũi, thái dương, trán, cổ, lưng, ngực và lòng bàn chân của trẻ sơ sinh. Dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng các vùng được xoa dầu để chúng được thấm sâu vào cơ thể.

Lưu ý là cho trẻ ở phòng kín gió và bôi vào lúc sáng sớm, buổi tối và trước khi ra ngoài. Khách hàng cũng có thể nhỏ 1-2 giọt tinh dầu vào chậu nước ấm để tắm cho bé. Việc tắm tinh dầu cho trẻ không những làm sạch mà còn tạo mùi thơm dễ chịu cho trẻ nhỏ.

Cách sử dụng tinh dầu Lợi An cho trẻ em và người lớn

Đối với các đối tượng sử dụng còn lại, bạn dùng tăm bông để lấy tinh dầu và tiến hành bôi vào những vùng da tương tự như ở trẻ sơ sinh. Lưu ý, bôi liều lượng khoảng 3-4 lần/ngày để giảm tình trạng ho đờm, sổ mũi và cảm. Tuyệt đối không dùng thoa trực tiếp vào mũi và mắt cũng như thoa lên bụng phụ nữ có thai.

Tinh dầu Lợi An mua ở đâu?

Tinh dầu Lợi An chính hãng được bày bán phổ biến trên thị trường hiện nay để kịp thời đáp ứng cho nhu cầu sử dụng của người dân ở tất cả các tỉnh, thành. Tinh dầu Lợi An có bán ở tiệm thuốc tây không? Hiện nay công ty phân phối tại các nhà thuốc tây nên bạn hoàn toàn có thể tìm thấy sản phẩm của đơn vị.

Tinh dầu Lợi An giá bao nhiêu?

Nhằm giúp cho các sản phẩm chất lượng của công ty có thể tiếp cận được với nhiều khách hàng, Đông Y Lợi An đã đưa ra một mức giá rất phải chăng, đủ sức cạnh tranh thị trường. Để tham khảo giá tinh dầu Lợi An cũng như các thông tin khác của sản phẩm, bạn hãy truy cập tại https://dongyloian.com/tinh-dau-loi-an-thao-duoc/ để biết thêm chi tiết.

Việc sử dụng tinh dầu Lợi An để giữ ấm được xem là một biện pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Chính vì thế, bạn hãy trang bị cho gia đình những sản phẩm chất lượng này để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình nhé!

