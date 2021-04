Tiêm 109 mũi vắc - xin phòng dịch COVID-19 cho cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tuyến biên giới Mường Lát

Từ ngày 26 đến 29-4, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát, cán bộ, chiến sỹ các đồn Biên phòng Quang Chiểu, Tén Tằn, Tam Chung và Pù Nhi đã được tiêm vắc - xin phòng dịch COVID- 19.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quang Chiểu kiểm tra thân nhiệt trước khi tiêm vắc - xin phòng dịch COVID-19

Việc tiêm vắc - xin phòng dịch COVID-19 có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là đối với cán bộ đang tham gia kiểm soát tại cửa khẩu, các chốt kiểm soát dịch COVID-19, lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, các điểm chốt chặn đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới.

Theo đó, cán bộ, chiến sỹ 4 đồn Biên phòng là Quang Chiểu, Tén Tằn, Tam Chung và Pù Nhi đã được tiêm với số lượng 109 mũi cho cho 109 đồng chí.

Để bảo đảm công tác tiêm phòng diễn ra bảo đảm quy trình an toàn tiêm phòng và an toàn phòng, chống dịch bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát đã bố trí các khu vực tiếp nhận, khám sàng lọc, khu vực tiêm vắc - xin, khu vực theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm với các trang thiết bị theo tiêu chuẩn an toàn của cơ quan y tế. Những cán bộ, chiến sỹ đã tiêm phòng được quản lý, theo dõi sức khỏe, có giấy chứng nhận đã được tiêm vắc - xin.

Thượng tá Nguyễn Thế Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quang Chiểu cho biết: Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Quang Chiểu và các đồn Biên phòng tuyến biên giới huyện Mường Lát được tiêm mũi đầu tiên phòng dịch COVID-19 rất vui. Đây là động lực để cán bộ, chiến sỹ tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên tuyến biên giới.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các Đồn Biên phòng tuyến biên giới Mường Lát tiếp tục tăng cường cán bộ, chiến sỹ trực chiến tại cửa khẩu, các điểm, chốt, tăng cường tuần tra, kiếm soát khu vực đường biên giáp với nước bạn Lào, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân trên địa bàn các đồn đứng chân.

Công tác tiêm phòng được diễn ra an toàn, bảo đảm đúng quy trình của Bộ Y tế

Được biết, tại huyện Mường Lát có 5 đồn Biên phòng đứng chân với số lượng đăng ký tiêm vaccine phòng dịch COVID-19, với số lượng đăng ký là 310 liều vắc - xin, dự kiến đến ngày 7-5 xẽ hoàn thành tiêm phòng.

Tiến Đông