Thực hiện nghiêm Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại các phòng khám tư nhân

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Tại tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã thực hiện tương đối tốt và cập nhật thường xuyên trên phần mềm trực tuyến của Bộ Y tế bảng tự đánh giá Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp ban hành kèm theo Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tuy nhiên, tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố vẫn còn tình trạng phòng khám chưa có tài khoản truy cập hoặc cập nhật không thường xuyên đánh giá phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19. Vì vậy, để bảo vệ người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế, phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp từ cộng đồng và lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế yêu cầu tất cả các phòng khám tư nhân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc tự đánh giá phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp ban hành kèm theo Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 1-12-2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trong quá trình đánh giá, các phòng khám phải thực hiện một cách khách quan, đánh giá đủ các nội dung của Bộ tiêu chí. Mỗi phòng khám tự đánh giá phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 tối thiểu 1 lần/tháng và cập nhật trên phần mềm trực tuyến của Bộ Y tế định kỳ vào ngày 25-30 hàng tháng theo hướng dẫn tại Công văn số 158/SYT-NVY ngày 13-1-2021 của Sở Y tế.

Đối với các phòng khám chưa có tài khoản để truy cập, đề nghị liên hệ Phòng y tế huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn quản lý hoặc liên hệ với Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế để được hướng dẫn (SĐT 0936.553.455).

Sở Y tế sẽ kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và có biện pháp xử lý hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, kiên quyết đóng cửa, tạm dừng hoạt động các cơ sở không đảm bảo an toàn theo quy định.

Tô Hà