Thị xã Nghi Sơn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

Thị xã Nghi Sơn là địa bàn có nhiều nhà máy, xí nghiệp, nhiều người nước ngoài đến làm việc, sinh sống. Ngoài ra, trên địa bàn thị xã còn được bố trí các khu cách ly tập trung của tỉnh. Do đó, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thị xã thực hiện cao hơn một bậc so với tình hình diễn biến thực tế, để bảo đảm vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế.

Tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực, công tác sàng lọc, phân luồng được siết chặt từ cổng vào bệnh viện.

Trao đổi với Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Nghi Sơn Nguyễn Tiến Dũng, được biết: Trước tình hình dịch bệnh tại tỉnh Nghệ An giáp ranh với thị xã Nghi Sơn diễn biến rất phức tạp; số lao động thường trú, tạm trú tại Nghệ An làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp ở thị xã Nghi Sơn nói chung và Khu Kinh tế Nghi Sơn nói riêng (số lao động này đi về trong ngày) là rất lớn; đồng thời cũng có nhiều người dân của thị xã khám bệnh, làm việc, thăm thân ở Nghệ An đi, về hàng ngày. Mặt khác, từ Nghệ An đi vào thị xã Nghi Sơn thông qua tuyến đường Hoàng Mai - Hải Hà và đi tiếp ra phía Bắc mà không qua trạm kiểm soát Khe Nước Lạnh Trường Lâm, nên khó kiểm soát, khai báo dịch bệnh và áp dụng các biện pháp phòng, chống theo quy định. Vì thế thị xã nâng cấp độ phòng, chống dịch COVID-19 lên mức cao nhất; tiếp tục tăng cường hoạt động của ban chỉ đạo, tổ giám sát phòng, chống dịch từ thị xã đến các xã, phường, thôn, tổ dân phố, cụm dân cư; phát huy vai trò của ủy ban MTTQ, tổ chức đoàn thể các cấp và nâng cao nhận thức của Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, bảo đảm vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch UBND thị xã đã chỉ đạo thực hiện ngay việc mua sắm, bổ sung đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện cấp cứu, điều kiện cần thiết khác và bảo đảm đủ nhân lực khi dịch xảy ra theo từng giai đoạn và từng cấp độ của dịch bệnh.

Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh trên hệ thống thông tin đại chúng ở địa phương, đơn vị; đa dạng hóa các hình thức truyền thông để chuyển tải các thông điệp, khuyến cáo, các quy định, các yêu cầu về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, theo từng giai đoạn, thời điểm về diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn, trọng tâm là thực hiện 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”. Tập trung tuyên truyền cho Nhân dân biết tình hình dịch ở tỉnh Nghệ An và không đi vào tỉnh Nghệ An (đặc biệt là các ổ dịch, vùng đang có dịch) trong thời điểm hiện nay. Nếu buộc phải đi đến tỉnh Nghệ An phải báo cáo với ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 địa phương để được hướng dẫn cụ thể. Tập trung rà soát những người từ tỉnh Nghệ An đến, ở, về thị xã Nghi Sơn, yêu cầu phải khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Tại các cơ sở y tế, công tác sàng lọc, phân luồng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 được siết chặt ở tất cả các khâu. Công tác sàng lọc, phân luồng được siết chặt từ cổng vào bệnh viện; bộ phận làm nhiệm vụ trực liên tục cung cấp thông tin về các vùng dịch, điểm dịch COVID-19 mới để không bỏ sót, lọt các trường hợp nguy cơ lây nhiễm COVID-19 vào bệnh viện mà không được cách ly kịp thời. Tất cả bệnh nhân có các triệu chứng như: ho, sốt, khó thở, tức ngực, kể cả không có yếu tố dịch tễ cũng được cách ly điều trị và lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2; đồng thời, chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”.

Thị xã đang duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19. Củng cố, duy trì, bố trí nhân lực hợp lý phục vụ tại các cơ sở cách ly tập trung hiện có của thị xã. Hiện nay, thị xã đang kích hoạt hoạt động 5/10 khu cách ly tập trung (2 khu thuộc bệnh viện, 1 khu tại trạm y tế Hải Hòa và 2 khu cách ly tại khách sạn). Đồng thời sẵn sàng kích hoạt các khu cách ly tập trung mới; luôn đặt trong trạng thái sẵn sàng đón tiếp, thu dung, tiếp nhận phục vụ các đối tượng thuộc diện phải cách ly; không chủ quan, bị động, lúng túng, bất ngờ trong mọi tình huống diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Bên cạnh nâng cấp độ phòng, chống dịch COVID-19, thị xã Nghi Sơn đã triển khai nhiều biện pháp để chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa hè. Ông Nguyễn Văn Thiệp, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn, cho biết: Với phương châm chủ động trong công tác giám sát và phòng, chống dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra, ngành y tế đã tổ chức trực 24/24 giờ trong thời gian có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao nhằm phát hiện dịch sớm ngay từ những ca đầu tiên, báo dịch kịp thời theo đúng quy định của Bộ Y tế; thực hiện kiểm tra phòng ngừa, xử lý ca bệnh, các nơi có nguy cơ bùng phát ổ dịch một cách triệt để; chủ động dự báo các bệnh dịch nguy hiểm xảy ra tại địa phương để cán bộ và Nhân dân có biện pháp phòng, chống; kiểm tra, giám sát và xử lý y tế ngăn chặn các dịch bệnh nguy hiểm. Cùng với đó, trung tâm y tế luôn có các kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện, nhân lực để chống dịch có hiệu quả trong các trường hợp có dịch bệnh xảy ra.

Bài và ảnh: Tô Hà