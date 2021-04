Thanh Hóa triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt I năm 2021

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đợt I năm 2021.

Theo đó, với mục tiêu nhằm chủ động phòng, chống COVID-19 cho các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ, lực lượng tuyến đầu chống dịch bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19; đối tượng triển khai đợt I gồm: Lực lượng cán bộ, nhân viên y tế làm việc tại cơ sở y tế (công lập và ngoài công lập) tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, gồm bác sỹ, nhân viên y tế, người lao động trực tiếp tiếp xúc tại cơ sở y tế. Người tham gia công tác phòng, chống dịch bao gồm: Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc tại các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ giám sát cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên. Riêng lực lượng Quân đội, Công an: Do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo triển khai tiêm theo Quyết số 1821/QĐ-BYT ngày 7-4-2021 của Bộ Y tế.

Thời gian triển khai từ ngày 20-4-2021 đến 5-5-2021 trên phạm vi toàn tỉnh. Vắc xin triển khai do Bộ Y tế cấp, là vắc xin phòng COVID-19 của tập đoàn AstraZeneca với số lượng là 20.200 liều và dự kiến tiêm mũi 1 cho 20.200 đối tượng.

Chỉ tổ chức các điểm tiêm chủng tại bệnh viện, cụ thể:

Các bệnh viện công lập tuyến tỉnh; bệnh viện ngoài công lập, bệnh viện Trung ương đóng tại địa phương:

Đối với bệnh viện đã tự công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ: tự tổ chức điểm tiêm chủng tại bệnh viện để tiêm chủng cho cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại đơn vị và tiêm chủng cho các đối tượng khác trên địa bàn theo chỉ đạo của Sở Y tế hoặc Ban Chỉ đạo tại địa phương.

Đối với các bệnh viện chưa tự công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng: phối hợp với hệ thống y tế dự phòng (đơn vị đã tự công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng) tổ chức điểm tiêm chủng lưu động tại bệnh viện để tiêm chủng cho các đối tượng theo sự chỉ đạo của Sở Y tế hoặc Ban Chỉ đạo tại các địa phương.

Các Bệnh viện Đa khoa khu vực; bệnh viện Đa khoa huyện, thị xã, thành phố: phối hợp với Trung tâm Y tế tại địa phương để tổ chức điểm tiêm chủng tại bệnh viện và thực hiện tiêm chủng cho các đối tượng trên địa bàn theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố.

Riêng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: tổ chức điểm tiêm chủng cho cán bộ, nhân viên y tế, người lao động đang làm việc tại Trung tâm.

Xem toàn văn Kế hoạch số 98/KH-UBND tại ĐÂY.

BĐT