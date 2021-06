Thanh Hóa triển khai tiêm vắc - xin phòng COVID-19 đợt 2

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đồng thời đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch về việc triển khai tiêm vắc - xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2021

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục mở rộng tiêm chủng mũi 1 cho các đối tượng nguy cơ cao thuộc nhóm 1 theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ và một số đối tượng khác do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ định, trong đó ưu tiên tiêm cho người làm việc tại hệ thống bệnh viện ở các tuyến; Lựa chọn đối tượng ưu tiên theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 21/NQ- CP của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Y tế và chủ trương của tỉnh về việc rà soát thống kê đối tượng tiêm vắc - xin phòng COVID-19.

Đảm bảo công khai, minh bạch danh sách đối tượng tiêm, tạo sự tin tưởng và hợp tác của lực lượng tuyến đầu chống dịch, sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình triển khai tiêm chủng; Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng cho cán bộ thực hiện tiêm chủng và đối tượng được tiêm theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ - CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ; Công văn số 4198/BYT-KCB ngày 22-5-2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 và các quy định khác về hoạt động tiêm chủng.

Các đối tượng ưu tiên tiêm chủng vắc - xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2021 bao gồm: Lực lượng cán bộ, nhân viên y tế làm việc tại cơ sở y tế (công lập và ngoài công lập) tham gia các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, gồm bác sỹ, nhân viên y tế, người lao động trực tiếp tiếp xúc tại cơ sở y tế. Người tham gia công tác phòng chống dịch bao gồm: Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; người làm việc tại các khu cách ly; làm nhiệm vụ truy vết; điều tra dịch tễ; tổ COVID dựa vào cộng đồng; tình nguyện viên, phóng viên (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, VTV8). Lực lượng Công an do Bệnh viện Công an tỉnh triển khai tiêm; Bộ đội Biên phòng do đơn vị Y tế đóng trên địa bàn triển khai tiêm. Người cung cấp dịch vụ thiết yếu (Đại diện Cảng vụ HKMB tại Thọ Xuân, Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Thanh Hóa, Viettel Thanh Hóa); Giáo viên, người làm việc tại cơ sở giáo dục, đào tạo (Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, Cơ sở giáo dục đặc thù gắn với thực hành tại Bệnh viện); Nhân viên, cán bộ ngoại giao (Sở Ngoại vụ); người làm việc tại cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người (Sở Giao thông vận tải, Kho Bạc Nhà nước Thanh Hóa, Kiểm toán Nhà nước KV XI). Các đối tượng khác theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Phạm vi triển khai đồng loạt tại 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, trong thời gian từ ngày 22-6-2021 đến 15-7-2021.

Xem kế hoạch tại đây.

BĐT