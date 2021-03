Thanh Hóa: 23 bệnh viện chưa cập nhật tự đánh giá bệnh viện an toàn COVID - 19

Thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, trong tháng 2-2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 23 bệnh viện chưa cập nhật kết quả tự đánh giá Bệnh viện an toàn theo Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn COVID - 19 trên phần mềm trực tuyến của Bộ Y tế.

Thanh Hóa có 23 bệnh viện chưa cập nhật tự đánh giá Bệnh viện an toàn COVID-19 (Ảnh minh họa)

Theo quy định của Bộ Y tế, định kỳ hằng tháng các bệnh viện phải tự đánh giá Bệnh viện an toàn COVID - 19 và cập nhật trên phần mềm trực tuyến của Bộ Y tế. Đồng thời, rà soát các vấn đề không an toàn và các nguy cơ được phát hiện trong quá trình đánh giá, khắc phục, điều chỉnh những tồn tại, hạn chế.

Tuy nhiên, trong tháng 2-2021 Thanh Hóa có tới 23 trên tổng số 55 bệnh viện chưa thực hiện quy định này. Trong đó có 13 bệnh viện công lập và 10 bệnh viện tư nhân.

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc quy định tự đánh giá Bệnh viện an toàn COVID - 19. Những đơn vị chưa cập nhật, phải khẩn trương tự đánh giá và cập nhật lên phần mềm của Bộ Y tế.

Được biết, Bộ tiêu chí đánh giá Bệnh viện an toàn COVID - 19 gồm 37 tiêu chí, được chia làm 8 chương. Tổng số điểm của 37 tiêu chí là 150 điểm.

Bộ Tiêu chí phân ra 3 loại bệnh viện gồm: Bệnh viện an toàn có tổng điểm đạt trên 75% điểm tối đa và không có tiêu chí nào ở mức 0 điểm.

Bệnh viện an toàn ở mức thấp có tổng điểm đạt từ trên 50% đến dưới 75% điểm tối đa và không có tiêu chí nào ở mức 0 điểm.

Bệnh viện không an toàn có tổng điểm đạt dưới 50% hoặc bất kỳ tiêu chí nào 0 điểm.

Sau khi thực hiện đánh giá, các bệnh viện rà soát các vấn đề không an toàn và các nguy cơ tiềm ẩn được phát hiện trong quá trình đánh giá. Đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục những vấn đề tồn tại; thực hiện các giải pháp can thiệp nhằm tăng cường năng lực phòng, chống dịch của bệnh viện, bảo đảm cho bệnh viện khám, chữa bệnh an toàn trong tình huống dịch, bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng như hiện nay.

Linh Hương