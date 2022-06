Phòng, chống các bệnh do ký sinh trùng thường gặp

Nhằm giảm gánh nặng bệnh tật do ký sinh trùng gây ra thường gặp tại địa phương, cũng như tập trung ưu tiên phòng, chống tại các vùng dịch tễ của bệnh do ký sinh trùng, góp phần chủ động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cộng đồng, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch số 159/KH-UBND về việc phòng, chống các bệnh do ký sinh trùng thường gặp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025.

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internnet).

Theo đó, giảm tỷ lệ nhiễm, cường độ nhiễm và giảm gánh nặng bệnh tật do bệnh giun, sán truyền từ động vật sang người gây nên tại các vùng dịch tễ; Giảm tỷ lệ nhiễm, cường độ nhiễm và giảm gánh nặng bệnh giun truyền qua đất; ưu tiên ở các đối tượng nguy cơ cao như trẻ em lứa tuổi mầm non, học sinh tiểu học và phụ nữ độ tuổi sinh sản; Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống phòng, chống bệnh do ký sinh trùng thường gặp trên phạm vi toàn tỉnh; Đề xuất biện pháp can thiệp và xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh do ký sinh trùng phù hợp cho từng nhóm bệnh, từng vùng dịch tễ.

Cụ thể, xây dựng bản đồ và xác định vùng dịch tễ bệnh do ký sinh trùng thường gặp giai đoạn 2022-2025; Mỗi năm giảm 1% tỉ lệ người nhiễm giun truyền qua đất và nhiễm sán lá gan nhỏ tại các vùng dịch tễ để đến năm 2025 giảm 30% so với hiện tại; các bệnh giun sán thường gặp khác được phát hiện và xử lý kịp thời; Điều trị 100% cho người được chẩn đoán nhiễm các loại giun sán. Thực hiện chiến dịch tẩy giun đồng loạt 1 - 2 lần/năm cho các đối tượng ưu tiên: Trên 95% học sinh tiểu học (khoảng 336.000 - 350.000 học sinh); Trên 90% trẻ từ 24 - 60 tháng tuổi (khoảng 270.000 - 285.000 trẻ); Trên 80% phụ nữ độ tuổi sinh sản 15 - 45 tuổi (Khoảng 1.200.000 - 1.300.000 phụ nữ); Tẩy sán lá gan nhỏ 1 lần/năm cho đối tượng nguy cơ tại vùng nguy cơ cao; Đến năm 2025, tất cả 27 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố thực hiện được xét nghiệm (phân) chẩn đoán bệnh giun truyền qua đất; Đến năm 2025 có trên 80% người dân tại các vùng dịch tễ được tiếp cận với các thông tin tuyên truyền phòng, chống các bệnh do ký sinh trùng.

Xem kế hoạch tại đây.

BĐT