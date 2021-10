Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra công tác đáp ứng thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19

Sáng 23-10, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa. Cùng tham gia có các thành viên Hội đồng tư vấn chuyên môn điều trị COVID-19, đại diện Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra công tác chuẩn bị thu dung điều trị bệnh nhân F0 tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa.

Bệnh viện Điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa thành lập ngày 10-9-2021 theo Quyết định số 3539/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh với quy mô 350 giường bệnh, có chức năng tổ chức thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tính đến sáng 23-10, bệnh viện đang tổ chức cách ly, điều trị 293 bệnh nhân COVID-19 và 30 người chăm sóc bệnh nhân là trẻ em; công suất thu dung điều trị bệnh nhân đã ở mức tối đa. Trong quá trình hoạt động, bệnh viện đã tổ chức thực hiện tốt các quy định, quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong điều trị, cấp cứu bệnh nhân COVID-19 trong khu điều trị; tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đã sẵn sàng các điều kiện đáp ứng công tác thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 khi Bệnh viện Điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa hết công suất.

Với diễn biến tại các ổ dịch hiện nay, số bệnh nhân mới tiếp tục tăng, ngành y tế đã xây dựng phương án để kích hoạt nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 mới, trong đó Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa sẽ kích hoạt điều trị bệnh nhân tầng 2, tầng 3, khi số bệnh nhân tăng lên sẽ điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện, các cơ sở cách ly tập trung tuyến huyện; đồng thời huy động cơ sở cách ly điều trị tại các khách sạn.

Hiện nay các bệnh viện đều chuẩn bị tối thiểu 40 giường bệnh điều trị F0, tùy theo tình huống dịch sẽ di chuyển bệnh nhân của bệnh viện lên bệnh viện tuyến tỉnh và các bệnh viện lân cận để dành toàn bộ bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19. Nếu địa phương tăng đột biến F0 sẽ huy động các khách sạn, trường học, thành lập bệnh viện dã chiến điều trị F0…

Kiểm tra thực tế công tác tiếp nhận điều trị tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng thống nhất sẽ tiếp tục tiếp nhận cơ số tối đa tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa (điều trị 3 tầng bệnh nhân); đồng thời chuẩn bị kích hoạt bệnh viện số 2 tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa.

Cùng với việc kích hoạt bệnh viện số 2, Sở Y tế cần thành lập các đoàn kiểm tra đánh giá khả năng thu dung điều trị bệnh nhân F0 (về trang thiết bị, nhân lực, cơ sở vật chất, bố trí khu vực cách ly, điều kiện chống nhiễm khuẩn) tại các bệnh viện tuyến huyện để vận hành khu điều trị cách ly trong bệnh viện trong tháng 11-2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra công tác chuẩn bị thu dung điều trị bệnh nhân F0 tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa.

Hiện nay công tác phòng, chống dịch nói chung, điều trị bệnh nhân COVID-19 nói riêng có sự thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến dịch và phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trước tình trạng phát sinh ổ dịch mới với số lượng bệnh nhân tăng, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh thống nhất trước mắt khởi động đưa vào vận hành cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 số 2 tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa thu dung tiếp nhận điều trị cả 3 tầng bệnh nhân, để có sự chuẩn bị tốt hơn cho các bệnh viện tuyến huyện khi đưa vào vận hành khu điều trị bệnh nhân F0 trong bệnh viện. Vì vậy Sở Y tế sớm tổ chức tập huấn cho các nhân viên y tế trực tiếp làm nhiệm vụ tại khu vực điều trị F0 để có sự chuẩn bị kỹ hơn, tốt hơn trong công tác tổ chức điều trị bệnh nhân F0; nhất là việc phân luồng, tổ chức vận hành trong khu điều trị, việc tuân thủ quy trình chống nhiễm khuẩn của nhân viên y tế; quan tâm vấn đề bảo đảm an toàn phòng chống dịch, dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm để tăng cường đề kháng cho bệnh nhân. Ngay trong chiều 23-10 bổ sung thuốc điều trị, nhất là thuốc đặc thù hỗ trợ điều trị COVID-19 cho Cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa.

Tô Hà