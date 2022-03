Nhà thuốc An Tâm: An tâm từ chất lượng đến cả dịch vụ

Được thành lập từ năm 2012 bởi các dược sĩ Đại học, Nhà thuốc An Tâm là một trong những Công ty dược, mỹ phẩm đang phân phối dược phẩm, thiết bị y tế trải dài khắp 63 tỉnh, thành. Với trụ sở đặt tại TP Hồ Chí Minh, nhà thuốc không ngừng nỗ lực, cho đến hiện tại An Tâm đã giữ vững được vị thế cũng như được khách hàng đánh giá cao.

Nhà thuốc An Tâm, yếu tố chất lượng quyết định đến thành công

Ra đời trong hoàn cảnh là nhà thuốc truyền thống chưa đáp ứng đủ về nhu cầu số lượng cũng như dịch vụ khám chữa bệnh, nhưng Nhà thuốc An Tâm luôn mong muốn được chia sẻ gánh nặng với xã hội trong việc chữa trị bệnh và chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Mục đích vừa giảm tải cho các bệnh viện công, vừa cung cấp thuốc điều trị bệnh chữa bệnh toàn diện theo quy chuẩn quốc tế và đội ngũ bác sĩ giỏi cả trong và ngoài nước.

Để đưa ra kết quả khám bệnh chính xác và kê đơn thuốc chất lượng, Nhà thuốc An Tâm luôn chú trọng vào việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, cùng với kiến thức của đội ngũ dược sĩ, bác sĩ giỏi về chuyên môn, giàu về Y đức. Bên cạnh đó, cũng góp phần tạo một môi trường y tế thân thiện, an toàn, chất lượng cao.

Để lan tỏa tinh thần này, Nhà thuốc online An Tâm phát triển thành chuỗi nhà thuốc uy tín, chuyên nghiệp. Đồng thời, An Tâm Pharmacy đưa ra và thực hiện với 5 tiêu chí: Thuốc tốt, Giá tốt, Phục vụ tốt, Tư vấn tốt, Chăm sóc tốt.

Hiện nay, nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm chất lượng nhập khẩu từ Mỹ, Úc, Pháp, Nhật Bản ngày càng cao, từ đó có rất nhiều sản phẩm kém chất lượng, hàng giả trôi nổi trên thị trường. Nhà thuốc An Tâm cam kết 100% không bán sản phẩm giả, không chất lượng ảnh hưởng đến thương hiệu, quan trọng hơn là ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.

Nhà thuốc An Tâm bán đa dạng các sản phẩm nhập khẩu chính hãng phù hợp với nhu cầu người dùng. Bên cạnh danh mục thuốc đa dạng phục vụ các đơn thuốc từ phòng khám đến các bệnh viện lớn cũng như thuốc không kê đơn cùng với giá cả hợp lý. Nhà thuốc còn phục vụ thêm các nhóm hàng: thiết bị y tế, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm. Đó là một điều mà chúng tôi rất vinh hạnh, cũng chính vì lý do đó mà Nhà thuốc An Tâm càng ngày càng mở rộng đa dạng các mặt hàng sản phẩm nhập khẩu và trong nước uy tín để cung cấp cho nhu cầu của người tiêu dùng về chất lượng mà giá không đắt.

Trong những năm hoạt động, có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế đã giúp Nhà thuốc An Tâm có mối quan hệ hợp tác với nhiều nhà phân phối, nhà sản xuất hàng đầu. Vì vậy, khi xây dựng thành hệ thống Nhà thuốc, chúng tôi luôn đảm bảo mỗi sản phẩm là hàng chính hãng, minh bạch, có xuất xứ rõ ràng, giá cả phải chăng.

Không những vậy, Nhà thuốc An Tâm luôn chiếm được sự tin tưởng và yêu mến từ khách hàng. Bởi đội ngũ nhân viên thân thiện, đào tạo bày bản, chuyên môn giỏi giúp khách hàng có thể chọn được sản phẩm phù hợp.

Với mong muốn chia sẻ kiến thức đến cộng đồng, bên cạnh thông tin thuốc điển hình như: cách sử dụng an toàn và hiệu quả, giá cả phù hợp, những lưu ý khi dùng mà Nhà thuốc An Tâm còn chia sẻ đến những bệnh học, cách phòng ngừa… đều nằm trong danh mục hỏi - đáp hay tin tức.

Nhà thuốc An Tâm đặc biệt quan tâm đến từng đối tượng:

Đối với người bệnh: Sức khỏe của người bệnh đặt lên hàng đầu. Thước đo thành công của Nhà thuốc online An Tâm là luôn lắng nghe, chia sẻ và tin tưởng của người bệnh.

Đối với nhân viên: Xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, đồng thời tạo cơ hội nâng cao nghề nghiệp và phát triển sự nghiệp cho mọi cá nhân.

Đối với cộng đồng xã hội: Mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần làm nền y học nước nhà càng lớn mạnh hơn. Chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng qua những chương trình điều trị và chăm sóc sức khỏe từ thiện cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Khách hàng có thể an tâm mua thuốc cho gia đình và bạn bè tại Nhà thuốc An Tâm online nếu không có thời gian đến tận nơi. Ngoài thông tin đầy đủ, giao diện mua hàng dễ dàng, khách hàng có thể đặt hàng nhiều phương thức thanh toán, đơn giản, đội ngũ các Dược sĩ sẽ tư vấn nhiệt tình khi được yêu cầu.

Nhà thuốc An Tâm hoàn toàn bảo mật thông tin của khách hàng và mua hàng một cách tuyệt đối. Đặc biệt khách hàng ở TP Hồ Chí Minh có thể mua thuốc online theo đơn, chúng tôi giao thuốc tận nhà 24/24 các huyện tỉnh lân cận. Website bán hàng trực tuyến của nhà thuốc An Tâm luôn mong muốn sẽ mang lại trải nghiệm mua hàng thuận tiện, an toàn và tin cậy.

