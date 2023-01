Ngành y tế Thanh Hóa nỗ lực chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân

Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song ngành y tế đã nỗ lực triển khai các giải pháp, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của người dân. Từ đó, tạo điều kiện để phát triển nhanh hệ thống y tế theo hướng hiện đại, trở thành 1 trong 5 trụ cột phát triển, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”, ngành y tế đã không ngừng chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ thầy thuốc “Sáng về y đức, giỏi về y thuật”; nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, nỗ lực đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần dân. Theo đó, cùng với việc đầu tư kết cấu hạ tầng, trang thiết bị, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ, ngành y tế đã ứng dụng thành công những tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong khám và điều trị…, đem lại hy vọng và niềm vui cho người bệnh, giảm đáng kể tình trạng chuyển tuyến và quá tải tại các bệnh viện, giảm chi phí cho người bệnh.

Trong những năm qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa luôn đẩy mạnh phát triển y tế chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới mục tiêu xây dựng bệnh viện từng bước hiện đại hóa, đạt các tiêu chí của bệnh viện hạng đặc biệt, là trung tâm khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao của tỉnh và khu vực, là bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế vào năm 2024. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lê Văn Sỹ cho biết: Thành tựu nổi bật trong lĩnh vực ngoại khoa là những kỹ thuật cao, chuyên sâu, phức tạp được thực hiện thường quy ở tất cả các chuyên khoa, như phẫu thuật nội soi với can thiệp xâm lấn tối thiểu; phẫu thuật cột sống, kết xương phức tạp, thay khớp nhân tạo... Trong lĩnh vực nội khoa và can thiệp, nhiều bệnh lý nếu như trước đây chỉ có thể giải quyết bằng phẫu thuật ngoại khoa thì nay phần lớn có thể chỉ cần điều trị nội khoa và can thiệp; tiếp tục hoàn thiện và ứng dụng thường quy những dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu như: Kỹ thuật ECMO, phẫu thuật nối chi thể, ghép thận, can thiệp mạch vành, mạch não, mạch ngoại vi và nút mạch cầm máu cấp cứu... Về lĩnh vực cận lâm sàng, hàng loạt kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu về hóa sinh, huyết học, sinh học phân tử, vi sinh được triển khai ứng dụng đã góp phần giúp thầy thuốc giải mã được những ẩn trắc về những căn bệnh phức tạp, tìm kiếm phát hiện sớm những bệnh tật khi chưa có triệu chứng lâm sàng. Đặc biệt, năm 2022 bệnh viện đã khánh thành phòng xét nghiệm thông minh - là một trong số rất ít các bệnh viện tại Việt Nam áp dụng trọn vẹn giải pháp xét nghiệm “một chạm”; hoàn thành bệnh án điện tử (EMR)... Đây là bước chuyển biến mạnh mẽ góp phần khẳng định chất lượng, uy tín, vị thế và thương hiệu bệnh viện.

Nhiều kỹ thuật cao được triển khai ứng dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã cứu sống nhiều ca bệnh hiểm nghèo.

Là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của tỉnh về khám, chữa bệnh ung bướu, thời gian qua, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đã ứng dụng kỹ thuật tiên tiến về phẫu thuật ung thư, nhằm nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện thường quy các kỹ thuật khó mà nhiều bệnh viện tuyến tỉnh trong khu vực chưa thực hiện được, như: phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường miệng, nội soi ung thư tiêu hóa, phẫu thuật mở cắt toàn bộ dạ dày, trực tràng, sử dụng máy cắt nối tự động...

Xác định con người là nhân tố đóng vai trò quan trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, những năm qua tỉnh Thanh Hóa đã có chính sách thu hút nhân lực trình độ cao cho ngành y tế; ngành cũng dành chỉ tiêu biên chế ưu tiên tuyển dụng bác sĩ. Việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trở thành nhiệm vụ hằng năm. Bằng các giải pháp đồng bộ và quyết liệt, ngành y tế đã thu hút hàng trăm bác sĩ nội trú về công tác tại các đơn vị trong toàn ngành, nâng tỷ lệ bác sĩ đạt 11 bác sĩ/1vạn dân, cao hơn trung bình cả nước. Từ sự đầu tư đúng hướng, các bệnh viện đã triển khai được nhiều kỹ thuật chuyên sâu, phức tạp, tạo điều kiện cho người dân được hưởng những dịch vụ y tế có chất lượng cao ngay tại cơ sở.

Chăm sóc trẻ tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Với mục tiêu phấn đấu “Trung ương có thiết bị gì, thực hiện được kỹ thuật nào thì cơ bản Thanh Hóa có thiết bị và làm được những kỹ thuật đó”, ngành y tế không ngừng đổi mới trong quản lý, quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, y đức người thầy thuốc. Đồng thời, tích cực ứng dụng các dịch vụ kỹ thuật cao, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân; phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa trở thành trung tâm y học công nghệ cao của khu vực Bắc miền Trung.

Bài và ảnh: Tô Hà