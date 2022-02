Nâng cao chất lượng giám sát, kiểm nghiệm thuốc

Là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế, những năm qua, Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh đã thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, góp phần ngăn ngừa thuốc giả, thuốc kém chất lượng lưu hành trên thị trường tỉnh.

Hệ thống phân tích sắc ký lỏng khói phổ “UPLC-MS/MS” tại Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Thanh Hóa.

Để thực hiện tốt công tác tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc và mỹ phẩm, ban giám đốc trung tâm chú trọng đến việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt, thường xuyên cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn, đào tạo về năng lực kiểm nghiệm thuốc; cập nhật ứng dụng kỹ thuật mới trong phân tích dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm; theo dõi kiểm soát thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng; tăng cường đào tạo, đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ là các kiểm nghiệm viên và kỹ thuật viên về GLP-WHO và ISO/IEC 17025:2017 và kỹ thuật cao trong phân tích dụng cụ; đào tạo cán bộ sau đại học nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chú trọng ứng dụng chuyển giao công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào công tác kiểm nghiệm; duy trì tốt Hệ thống chất lượng theo GLP-WHO và ISO 17025:2017; khai thác hiệu quả các thiết bị, đẩy mạnh nghiên cứu phương pháp phân tích các hoạt chất mới, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào phương pháp kiểm nghiệm, bảo đảm tính chính xác và khách quan khi kết luận chất lượng thuốc.

Từng tháng, từng quý, trung tâm đều tiến hành sơ kết, đánh giá, nhận xét về công tác lấy mẫu, làm mẫu để rút kinh nghiệm. Trong năm 2021, trung tâm đã tiến hành kiểm tra 1.384 mẫu, trong đó có 1.298 mẫu thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, nước RO chạy thận nhân tạo. Kết quả, có 93,3% mẫu thuốc đạt chất lượng, 1,25% mẫu không đạt; 93,7% mẫu thực phẩm chức năng đạt chất lượng, 6,3% mẫu không đạt; 91,5% mẫu mỹ phẩm đạt chất lượng, 8,5% mẫu không đạt; 83,6% mẫu nước RO chạy thận tại bệnh viện đạt chất lượng, 16,4% mẫu không đạt... Tổng hợp tỷ lệ mẫu không đạt chất lượng so với tổng số mẫu kiểm tra trong năm 2021 chiếm tỷ lệ 2,5%. Về thực phẩm thông thường có 92,9% mẫu đạt chất lượng, 7,1% mẫu không đạt.

Công tác giám sát, kiểm tra chất lượng theo Văn bản ủy quyền 4810/SYT-QLD của Giám đốc Sở Y tế, đã kiểm tra, giám sát 570 cơ sở/27 huyện, thị xã và thành phố; lập biên bản giám sát 2 cơ sở giao cho đơn vị chủ quản xử lý; báo cáo Thanh tra Sở Y tế xử lý 1 cơ sở vi phạm kinh doanh thuốc điều trị COVID-19 chưa được phép lưu hành.

Ông Nguyễn Trọng Thủy, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh cho biết: Để tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm nghiệm thuốc, thời gian tới, trung tâm tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp cán bộ phù hợp với quy định sau khi có kế hoạch kiện toàn, sắp xếp hệ thống kiểm nghiệm địa phương của Bộ Y tế; đổi mới công tác cán bộ theo hướng chú trọng năng lực, lấy hiệu quả công việc làm thước đo chính, bố trí đúng người đúng việc; triển khai tốt các quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy theo vị trí việc làm; bổ sung những thiết bị chuyên môn cần thiết theo yêu cầu của các phòng thí nghiệm đáp ứng phân tích hiện đại; duy trì tốt hệ thống chất lượng theo GLP-WHO, ISO/IEC 17025:2017; tiếp tục phát triển và triển khai phân tích các kỹ thuật hiện đại UPLC - MS/MS; AAS phục vụ kiểm nghiệm chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm thông thường, định lượng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, chất cấm, bảo đảm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; cải tiến công tác giám sát chất lượng, lấy mẫu chọn lọc; tăng cường dịch vụ kỹ thuật kiểm nghiệm quan tâm mẫu tiền kiểm, công bố vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, góp phần bảo đảm an toàn chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên thị trường đáp ứng nhu cầu bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Bài và ảnh: Hà Bắc