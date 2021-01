Năm 2020 có 224 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Thanh Hóa, năm 2020 toàn tỉnh đã xây dựng được 224 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP.

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp sạch đã được ra đời, cho giá trị kinh tế cao.

Các địa phương có xã, phường đạt chuẩn ATTP cao như Hoằng Hóa (32 xã), Triệu Sơn (21 xã), Yên Định (15 xã), Quảng Xương (17 xã), Cẩm Thủy (13 xã), Thọ Xuân (10 xã)...

Các xã, phường đạt tiêu chí ATTP đã đáp ứng được các tiêu chí về chuỗi giá trị sản phẩm an toàn, khu giết mổ tập trung an toàn, chợ an toàn thực phẩm, bếp ăn tập thể an toàn và cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn...

Bên cạnh đó, nhận thức của các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và Nhân dân về vệ sinh ATTP được nâng lên rõ rệt.

Hiện UBND tỉnh đang giao các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã đạt tiêu chí ATTP; đẩy mạnh xây dựng các vùng sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn quy mô lớn, chất lượng cao, áp dụng quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo chuỗi cung ứng được xác nhận; tăng cường vận động cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm sử dụng tem thông minh điện tử, sử dụng mã số, mã vạch để phục vụ việc truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Tô Hà