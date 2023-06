Mẩn ngứa do gan – Hiểu đúng để điều trị hiệu quả

Mẩn ngứa, mề đay tái đi tái lại khiến người bệnh cảm thấy khó chịu, mệt mỏi. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới sinh hoạt, công việc mà còn cảnh báo bệnh lý nguy hiểm về gan, cần được quan tâm kịp thời.

“Mất ăn, mất ngủ vì mề đay, mẩn ngứa tái đi tái lại”

Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Văn Thắng (35 tuổi, TT Cẩm Khê, Phú Thọ) khi liên tục bị mẩn đỏ, ngứa ngáy “hành hạ”.

Anh Thắng thở dài, nói: “Tôi bị men gan cao nên người thường xuyên nổi mẩn li ti, ngứa ngáy khắp vùng lưng, cánh tay. Không gãi thì không chịu được mà gãi thì trầy xước khắp người khiến tôi đau rát vô cùng. Khổ nhất là mỗi lần uống ngụm rượu, toàn thân lại nổi mảng đỏ, ngứa râm ran”.

Không chỉ anh Thắng, cô Đỗ Thị Phương (57 tuổi, TP Thanh Hóa) cũng gặp phải tình trạng tương tự: “10 năm ròng rã uống thuốc tây chữa bệnh tiểu đường khiến gan của tôi bị quá tải. Vì thế mà người thường xuyên nổi mẩn, ngứa ngáy. Những cơn ngứa kéo dài cả ngày lẫn đêm khiến tôi mất ăn, mất ngủ, làm việc gì cũng không xong. Người lúc nào cũng mệt mỏi, cáu bẩn".

Trước thực trạng mề đay, mẩn ngứa, Ths.Bs Nguyễn Thị Hằng, Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y dược học cổ truyền cho biết: Mẩn ngứa là triệu chứng điển hình cảnh báo gan tổn thương. Gan là cơ quan quan trọng của cơ thể, đảm nhiệm nhiều vai trò, trong đó phải kể đến nhiệm vụ chống độc, chuyển hóa chất độc thành không độc hoặc ít độc để đào thải ra ngoài. Tuy nhiên, hiện nay, cơ thể phải tiếp nhận quá nhiều độc tố khác nhau từ ô nhiễm môi trường, thực phẩm “bẩn”, lạm dụng rượu bia, sử dụng nhiều thuốc tây, virus viêm gan… khiến gan ngày càng “quá tải” và tổn thương. Từ đó, gan không thể thực hiện đầy đủ chức năng của mình, đặc biệt là nhiệm vụ đào thải độc tố. Độc tố tồn dư lâu ngày trong cơ thể, tích tụ dưới da gây ra triệu chứng sẩn ngứa, mụn nhọt, nổi mề đay.

Điều đáng nói là tình trạng mẩn ngứa tái đi tái lại, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cuộc sống và công việc của người bệnh. Khi không được phát hiện và điều trị kịp thời, mẩn ngứa kéo dài, lâu dần có nguy cơ mắc các bệnh lý về gan như viêm gan, xơ gan, ung thư gan…

Mẩn ngứa do gan kém – Hiểu đúng để điều trị dứt điểm

Theo bác sĩ Hằng, với những trường hợp nổi mề đay, mẩn ngứa do gan kém, việc thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt là cần thiết nhưng chưa đủ, còn thuốc tây thì chỉ giải quyết triệu chứng tạm thời. Phương pháp hỗ trợ điều trị khả quan nhất hiện nay là sử dụng sản phẩm giải độc gan từ thảo dược . Điểm mạnh của phương pháp này là an toàn, lành tính, tác động trực tiếp vào căn nguyên bệnh là gan, giúp tăng cường chức năng, hỗ trợ khả năng thanh thải độc tố của gan, đồng thời phục hồi tế bào gan bị tổn thương. Từ đó, không chỉ cải thiện được triệu chứng mẩn ngứa mà còn bảo vệ gan và phòng ngừa tình trạng ngứa ngáy tái phát.

Tuy nhiên, bác sĩ Hằng cũng khuyến cáo, khi áp dụng phương pháp này, người bệnh nên lựa chọn sản phẩm giải độc gan của những thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, tránh “tiền mất tật mang”.

Lan Anh