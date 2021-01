Kiểm soát chặt các yếu tố nguy cơ bùng phát dịch dịp cuối năm

Cán bộ y tế tuyên truyền biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người dân xã Nhi Sơn (Mường Lát). Ảnh: Tô Hà

Để làm tốt công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm dễ bùng phát thành dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, giám sát tình hình dịch bệnh, chú trọng giám sát ngăn chặn bệnh qua biên giới tại cửa khẩu, bến cảng, sân bay. Chuẩn bị phương án đối phó trong tình huống có dịch xảy ra, đảm bảo không để dịch lan rộng, khống chế dịch tại chỗ, không để xảy ra tử vong do dịch.

Thời điểm cuối năm, nhất là lúc giao mùa, thời tiết nóng lạnh thất thường cũng là lúc gia tăng các bệnh truyền nhiễm như sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng, ho gà, thủy đậu, đặc biệt là dịch COVID-19... Để chủ động phòng chống dịch bệnh, ngành y tế đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị, máy móc. Đồng thời, tổ chức giám sát, hỗ trợ, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại các địa phương.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, năm 2020 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 411 bệnh nhân nghi mắc sốt xuất huyết (hiện tại, các ổ dịch sốt xuất huyết đã bị triệt tiêu, không ghi nhận ca mắc mới sau 14 ngày kể từ ngày khởi phát ca bệnh cuối cùng); 57 trường hợp viêm não vi-rút (trong đó có 6 trường hợp viêm não Nhật Bản); 49 trường hợp sốt phát ban nghi sởi (tập trung chủ yếu tại Mường Lát); 1.167 ca tay chân miệng (tập trung chủ yếu tại TP Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn và các huyện Thiệu Hóa, Quảng Xương, Nông Cống, Hoằng Hóa); 3 trường hợp mắc và tử vong do bệnh dại (tại xã Phú Xuân - Quan Hóa, xã Bình Lương - Như Xuân, xã Kiên Thọ - Ngọc Lặc); 5 ca ho gà (tại TP Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, huyện Nông Cống và Hoằng Hóa)...

Trao đổi với tiến sĩ Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, được biết: Hiện nay tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, đã xuất hiện biến chủng của vi-rút SARS-CoV-2 làm tăng khả năng lây truyền. Trong khi đó, Tết Nguyên đán đang cận kề, người lao động từ nước ngoài và các tỉnh có nhu cầu trở về Thanh Hóa rất lớn; các chuyến bay đón chuyên gia, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao và công dân Việt Nam trở về nước, cách ly tại tỉnh Thanh Hóa tăng cao; một số tỉnh/thành trong nước đã ghi nhận trường hợp nhập cảnh trái phép dương tính với SARS–COV–2; một số dịch bệnh nguy hiểm lây từ động vật sang người như cúm AH5N1, H7N9... có các biến chủng xuất hiện rải rác tại một số tỉnh, thành Trung Quốc có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam qua các cửa khẩu, do nạn buôn bán gia cầm. Các dịch bệnh truyền nhiễm như sởi, tay chân miệng... gia tăng do yếu tố thuận lợi của thời tiết. Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm xâm nhập vào Thanh Hóa và phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán, trung tâm đã có Công văn số 25/KSBT-PCBTN về việc tăng cường giám sát phòng chống dịch COVID-19, dịch bệnh mùa đông xuân và Tết Nguyên đán 2021, gửi các trung tâm y tế huyện/thị xã/thành phố. Theo đó, yêu cầu các đơn vị tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp; tổ chức đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi, tái nổi với mức độ cảnh giác cao nhất, không chủ quan, lơ là; huy động các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch. Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, khu vực biên giới, tại các khu cách ly tập trung, tại cơ sở y tế và cộng đồng; đặc biệt giám sát chặt chẽ người về từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch, thực hiện phân loại cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành; phát hiện sớm, cách ly và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm. Phối hợp chặt chẽ với ngành thú y trong công tác phòng chống các dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người. Tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Bảo đảm công tác tiêm chủng thường xuyên, đặc biệt chú trọng tới các huyện miền núi cao, đồng bào dân tộc thiểu số, các điểm tiêm chủng lưu động, tiêm chiến dịch tại các thôn bản. Triển khai các hoạt động truyền thông, khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi, tái nổi phù hợp với các nhóm đối tượng, đặc biệt những người mới về từ vùng dịch thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh. Vận động người dân tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép để được cách ly, quản lý phòng chống dịch theo quy định. Củng cố đội đáp ứng nhanh chống dịch, bảo đảm công tác trực chống dịch 24/24h trong dịp Tết Nguyên đán tại đơn vị; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, phương tiện và nhân lực tăng cường cho cơ sở để sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra.

