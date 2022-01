Hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững chắc, hoạt động hiệu quả

Sáng 8-1, Hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa đã tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2021, với tinh thần đoàn kết - hợp tác - phát triển và sự năng động trong lãnh đạo điều hành, sự thống nhất của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn của các đơn vị hội viên, hoạt động của Hội vẫn tiếp tục được duy trì ổn định và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch, nhiệm vụ đề ra.

Đáng chú ý, Hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, tích cực tham mưu và triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động khám, chữa bệnh tại cơ sở. Các dịch vụ an toàn, dược, trang thiết bị y tế đáp ứng cơ bản yêu cầu khám, chữa bệnh… Đặc biệt, một số đơn vị đã tập trung phát triển chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật mới như Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực phát triển kỹ thuật can thiệp can tim mạch, điện quang can thiệp, kỹ thuật bắt vít qua da, kỹ thuật thay khớp gối…

Trong công tác tham gia phản biện chính sách, bảo vệ quyền lợi hội viên, Hội đã phản ánh, kiến nghị bằng văn bản tới tỉnh, các ban, ngành, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam về khó khăn, vướng mắc trong chính sách chung về lĩnh vực y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho y tế tư nhân.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các hội viên đã đóng góp quỹ vắc xin với số tiền là 59.000.000 đồng. Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã hỗ trợ trực tiếp cho Ủy ban MTTQ tỉnh 200.000.000 đồng; Bệnh viện Đa khoa Đại An hỗ trợ 10.000.000 đồng cho Hiệp Hội bệnh viện tư nhân Việt Nam.

Hội cũng kêu gọi lực lượng y tế tư nhân tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch bùng phát, đã có 45 cán bộ y, bác sĩ công tác tại 9 đơn vị hội viên tham gia.

Với thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Hội năm 2021, Hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hoá đã được Ban Chấp hành Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam tặng Bằng khen.

Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, phát triển”, trong thời gian tới Hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hoá tiếp tục “Xây dựng tổ chức Hội vững chắc, hoạt động hiệu quả”; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là các chính sách BHYT tới các đơn vị hội viên; Phấn đấu tổ chức được ít nhất 1-2 chuyến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong hội. Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, BHXH tỉnh Thanh Hóa tổ chức 1-2 chương trình phối hợp hoạt động nhằm tạo sự gắn kết, hợp tác giữa y tế tư nhân và cơ quan quản lý nhà nước. Động viên, khuyến khích hội viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện xu hướng chuyển đổi số theo cam kết giữa hệ thống y tế tư nhân và Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế. Đẩy mạnh hoạt động nâng cao chất lượng quản lý công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở hội viên.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam đã tặng Bằng khen cho Hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hoá đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Hội năm 2021. Hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hoá trao Giấy khen cho các đơn vị hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tô Hà