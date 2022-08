Hội thảo khoa học về những tiến bộ mới trong tim mạch can thiệp

Nhằm cập nhật các kiến thức về chuyên ngành tim mạch cho các bác sĩ tại tỉnh Thanh Hóa, chiều 18-8 Hội Tim mạch Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: Những tiến bộ mới trong tim mạch can thiệp.

Các đại biểu dự hội thảo.

Dự hội thảo có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội tim mạch Việt Nam, Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia; Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ Trịnh Hữu Hùng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực; đại diện lãnh đạo các bệnh viện, các bác sĩ chuyên khoa nội - tim mạch tại các bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Y tế Trịnh Hữu Hùng tặng hoa chúc mừng hội thảo.

Tim mạch can thiệp là 1 trong 3 mảng lớn của tim mạch học, cùng với nội tim mạch và phẫu thuật tim. Ở nước ta, những năm gần đây, lĩnh vực tim mạch can thiệp đã có những thành tựu đáng kể, góp phần quan trong vào việc điều trị cho bệnh nhân mắc các bệnh về tim mạch.

Tại Thanh Hoá, nhu cầu chăm sóc y tế đối với bệnh lý tim mạch ngày càng lớn do tỷ lệ dân số mắc bệnh lý này ngày càng phổ biến. Từ cuối năm 2020, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã đầu tư hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền và đơn vị tim mạch can thiệp, tính đến ngày 31-7-2022 đã can thiệp thành công, cứu sống hàng trăm ca bệnh (nong và đặt stent động mạch vành, tạo nhịp tim cấp cứu với điện cực trong buồng tim dưới màn huỳnh quang, cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn, bít thông liên nhĩ bằng dụng cụ qua da, điều trị suy tĩnh mạch, cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn loại một buồng…), góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho các bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch trên địa bàn.

Tham dự hội thảo, các đại biểu được theo dõi một ca can thiệp trực tiếp cho bệnh nhân nam (61 tuổi) bằng phương pháp can thiệp động mạch vành phức tạp, cắt gọt mang xơ vữa bằng mũi khoan tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực qua truyền hình trực tuyến, trình chiếu qua màn hình LED tại hội trường. Ê kíp thực hành can thiệp do thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực và cộng sự thực hiện tại Đơn vị Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

PGS. TS Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội tim mạch Việt Nam, Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia chia sẻ, cập nhật những tiến bộ mới trong tim mạch can thiệp.

Tiếp đó, các đại biểu đã được chia sẻ, cập nhật, trao đổi về bệnh lý động mạch vành, những tiến bộ mới trong tim mạch can thiệp do các chuyên gia tim mạch và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội tim mạch Việt Nam, Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia thông tin, giải đáp.

Tô Hà