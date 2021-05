Hiệu quả từ Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa

Những năm qua, Dự án Quỹ Toàn cầu là một trong 2 nhà tài trợ lớn cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam. Thanh Hóa là một trong các tỉnh, thành phố trong cả nước được dự án hỗ trợ triển khai chương trình phòng chống HIV/AIDS đạt được nhiều kết quả tích cực...

Mở rộng xét nghiệm HIV tại cộng đồng ở huyện Mường Lát góp phần kiểm soát lây nhiễm.

Dự án có mục tiêu góp phần thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam, khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV trong quần thể dân cư nói chung dưới 0,3% và giảm tác động của HIV/AIDS đối với phát triển kinh tế, xã hội. Duy trì, cải thiện các gói dịch vụ thiết yếu can thiệp dự phòng tập trung vào các nhóm đối tượng đích và bạn tình của người nhiễm HIV trong cộng đồng góp phần giảm 25% số trường hợp nhiễm HIV do tiêm chích ma túy và 20% số người nhiễm HIV do quan hệ tình dục so với năm 2015. Mở rộng chẩn đoán sớm thông qua các hình thức xét nghiệm HIV tại cơ sở xét nghiệm, xét nghiệm HIV tại cộng đồng cho các nhóm quẩn thể đích và bạn tình của người nhiễm HIV góp phần đạt mục tiêu 90% số người còn sống nhiễm HIV biết được tình trạng HIV của mình. Mở rộng, cải thiện chất lượng điều trị thuốc kháng vi rút (ARV) để tối đa hóa lợi ích về điều trị, dự phòng giảm lây truyền HIV và giảm tử vong do AIDS góp phần đạt mục tiêu 90% người nhiễm HIV được điều trị ARV và 90% số người điều trị ARV có tải lượng vi rút HIV thấp dưới ngưỡng ức chế, đồng thời đảm bảo quá trình chuyển sang cơ chế hỗ trợ tài chính trong nước thông qua BHYT được thuận lợi nhất. Củng cố hệ thống thông tin để có chiến lược, giải pháp hiệu quả ứng phó với dịch HIV/AIDS...

Thực hiện các mục tiêu trên, trong thời gian qua, đã có rất nhiều người được hưởng các dịch vụ từ Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS, giúp cho họ được cải thiện sức khỏe, tái hòa nhập cộng đồng. Cụ thể, hoạt động can thiệp giảm hại cấp bơm kim tiêm (BKT), bao cao su (BCS) cho người nghiện chích ma túy (NCMT) tại 18 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; can thiệp BCS cho phụ nữ bán dâm tại thị xã Bỉm Sơn và TP Sầm Sơn; can thiệp BCS cho nhóm MSM tại CDC, TP Thanh Hóa và một số huyện; can thiệp bằng thuốc Methadone: 27 cơ sở và 17 điểm cấp phát thuốc tại 24 huyện, thị xã, thành phố (trừ Vĩnh Lộc, Như Thanh và Như Xuân); can thiệp bằng thuốc Buprenorphine tại 3 cơ sở: CDC tỉnh; TP Sầm Sơn và huyện Như Thanh.

Hoạt động xét nghiệm sàng lọc HIV tổ chức tại trung tâm y tế và bệnh viện đa khoa 27 huyện, thị xã, thành phố; xét nghiệm trong 5 trại giam, trại tạm giam và CDC tỉnh; xét nghiệm sàng lọc lây truyền mẹ con tại 9 huyện, thị, thành phố. Điều trị ARV tại 34 phòng khám ngoại trú điều trị HIV/AIDS gồm 26 bệnh viện đa khoa huyện, thị xã, thành phố, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC), Trung tâm 06, 5 trại giam, trại tạm giam.

Trong năm 2020, tỉnh đã tăng cường công tác truyền thông, can thiệp dự phòng và tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện. Toàn tỉnh đã tổ chức tư vấn xét nghiệm HIV cho hơn 53.702 người; cấp phát BKT cho nhóm NCMT hơn 1,8 triệu lượt đối tượng, BCS cho hơn 1,4 triệu lượt đối tượng; điều trị Methadone cho 2.281 người tư vấn; điều trị ARV cho 4.011 bệnh nhân... Qua đó đã góp phần thực hiện bảo đảm các chỉ tiêu phòng, chống HIV/AIDS, mục tiêu 90-90-90 và hướng tới kết thúc đại dịch AIDS.

Ông Lê Trường Sơn, Phó Giám đốc CDC tỉnh, cho biết: Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS đã thu được những hiệu quả thiết thực, góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất những ca mắc mới, tiếp thêm niềm tin để người nhiễm HIV/AIDS có cuộc sống ổn định, hòa nhập cộng đồng. Thanh Hóa đang nỗ lực triển khai các hoạt động nhằm đạt mục tiêu của dự án năm 2021, đó là duy trì, cải thiện các gói dịch vụ thiết yếu can thiệp dự phòng tập trung vào các nhóm đối tượng đích và bạn tình của người nhiễm HIV trong cộng đồng; mở rộng chẩn đoán sớm thông qua hình thức xét nghiệm HIV tại cơ sở xét nghiệm và xét tại cộng đồng; mở rộng, cải thiện chất lượng điều trị thuốc kháng vi rút ARV để tối đa hóa lợi ích về điều trị, dự phòng giảm lây truyền HIV và giảm tử vong do AIDS, bảo đảm quá trình chuyển sang BHYT được thuận lợi; củng cố hệ thống thông tin để có chiến lược, giải pháp hiệu quả ứng phó với dịch HIV/AIDS... Qua đó, tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam, khống chế lây nhiễm HIV trong quần thể dân cư dưới 0,3% và giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Bài và ảnh: Hà Bắc