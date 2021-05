Hiệu quả thực hiện 5S tại các cơ sở y tế

Tại Thanh Hóa, từ năm 2017, Sở Y tế đã có công văn chỉ đạo các đơn vị triển khai mô hình 5S (Sàng lọc – Sắp xếp – Sạch sẽ – Săn sóc – Sẵn sàng) trong bệnh viện. Qua đó, bước đầu tạo dựng cảnh quan, môi trường sạch sẽ, ngăn nắp, an toàn; đồng thời phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và tạo lập thái độ làm việc tích cực, tận tụy của lãnh đạo và nhân viên trong toàn bệnh viện.

Tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn, các hành lang, phòng làm việc đều được trang bị cây xanh tạo không khí trong lành, đẹp mắt, giúp cho tinh thần người bệnh thoải mái.

Cảm nhận khi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đó là không gian thoáng đãng, khang trang, sạch sẽ; vị trí các khoa, phòng được bố trí hợp lý, khoa học. Hệ thống chỉ dẫn đường đi tới các khu vực khám bệnh, hệ thống biển cảnh báo đặt đúng nơi quy định, tạo thuận tiện cho bệnh nhân và người nhà, rút ngắn quá trình di chuyển, thăm khám. Tại các khoa, phòng luôn bảo đảm ngăn nắp, sạch sẽ với nhiều hình ảnh trực quan sinh động như khẩu hiệu 5S, bảng nhận diện chính xác người bệnh, bảng “5 đúng” trong sử dụng thuốc... Trang thiết bị được đặt ở vị trí sẵn sàng, các dụng cụ y tế, các loại thuốc được sắp xếp, dán nhãn để nhân viên y tế dễ dàng tìm kiếm. Môi trường làm việc được cải thiện đã giúp hạn chế những sai sót, sự cố trong quá trình chăm sóc điều trị, bảo đảm an toàn cho người bệnh; đồng thời, tạo thói quen cho nhân viên y tế làm việc thuận tiện, hiệu quả hơn.

Mô hình 5S đã được các khoa, phòng nhiệt tình hưởng ứng. Mỗi nhân viên y tế đều nhận thức được tầm quan trọng của 5S nên chủ động trong việc “sàng lọc”, “sắp xếp” bảo đảm nơi làm việc luôn “sạch sẽ”, “săn sóc” hằng ngày để luôn “sẵn sàng” khi cần sử dụng. Nói về những lợi ích sau khi áp dụng 5S tại khoa hồi sức tích cực, Trưởng khoa Nguyễn Văn Dũng chia sẻ: Do đặc thù của khoa luôn đòi hỏi sự chính xác, nhanh chóng và an toàn nên nhờ áp dụng thành công mô hình 5S, hiện tại hệ thống trang thiết bị, máy móc được đặt đúng vị trí; tủ thuốc, vật tư được phân loại, dán nhãn nhận biết trực quan đảm bảo dễ thấy, dễ lấy; tất cả luôn sẵn sàng cho việc cấp cứu bệnh nhân.

Áp dụng mô hình 5S, tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã tạo được không gian làm việc sạch sẽ, gọn gàng, thoáng mát, hạn chế những nhầm lẫn, sai sót do thiếu tập trung; tránh lãng phí vật tư y tế; kiểm soát sự cố tốt hơn, đảm bảo an toàn người bệnh, tăng sự hài lòng người bệnh và nhân viên dễ thích nghi, hài lòng nơi làm việc của mình. Với mô hình 5S, nhân viên bệnh viện đã rút ngắn thời gian trong việc tìm thuốc, vật tư y tế tiêu hao, giảm sai sót, bảo đảm an toàn người bệnh, giúp tăng hiệu quả kinh tế; giảm tải công việc cho nhân viên; tạo môi trường và thói quen làm việc sạch sẽ, ngăn nắp, khoa học của nhân viên y tế.

Còn tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn đã xây dựng kế hoạch Áp dụng thực hành 5S và xây dựng môi trường bệnh viện xanh – sạch - đẹp triển khai tại các khoa, phòng. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn Tống Lê Bách cho biết: Triển khai thực hiện mô hình 5S mục tiêu hướng đến môi trường làm việc khoa học, tinh thần nhân viên sẽ thoải mái hơn, năng suất lao động sẽ cao hơn và là điều kiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu tối đa các sai sót, sự cố y khoa trong quá trình chăm sóc, điều trị người bệnh. Dựa trên nguyên tắc 5S, tùy theo đặc thù mỗi khoa, phòng tự xây dựng bảng phân công thực hiện 5S sao phù hợp và quy định mỗi ngày nhân viên y tế luôn dành từ 5 đến 15 phút trước hoặc sau giờ làm việc để lau chùi, sắp xếp vị trí làm việc, tài liệu, trang thiết bị ngăn nắp, hợp lý... Những thứ không cần thiết sẽ được loại bỏ khỏi nơi làm việc, những vật dụng cần thiết được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, đặt ở những vị trí thuận tiện, nhờ đó, rút ngắn thời gian tìm kiếm, giảm sai sót trong chuyên môn, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Hiện tại gần 98% buồng bệnh, hành lang, phòng làm việc đều được trang bị cây xanh tạo không khí trong lành, mát mẻ, đẹp mắt và giúp cho tinh thần người bệnh thoải mái, có thêm nghị lực chống chọi với bệnh tật. Thực hành 5S đã trở thành “thói quen” của nhân viên y tế toàn bệnh viện, do đó đã ngăn chặn, hạn chế những nhầm lẫn, sai sót do thiếu tập trung như trước đây; tránh lãng phí về thời gian, về nguồn lực, về nguyên vật liệu. Để duy trì việc thực hiện 5S tại bệnh viện, phòng quản lý chất lượng luôn duy trì việc kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng tháng.

Ông Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết, việc áp dụng 5S vào thực tế tại bệnh viện là cần thiết, bởi ngành y tế là ngành đòi hỏi sự chính xác, nhanh chóng và sạch sẽ bậc nhất. Khi thực hiện đúng 5S sẽ tạo môi trường làm việc an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh. Từ đó, nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng khám, chữa bệnh. Với mục tiêu 100% cơ sở y tế tiếp tục triển khai “5S” và xanh - sạch - đẹp, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện tiếp tục duy trì thường xuyên, liên tục công tác quản lý chất lượng theo mô hình 5S và phát huy hiệu quả thiết thực của mô hình này trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, để ngày càng đáp ứng nhu cầu người bệnh. Từ đó, tạo môi trường bệnh viện thân thiện - an toàn - dịch vụ hoàn hảo, góp phần từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng, tin tưởng của người bệnh.

Bài và ảnh: T.h