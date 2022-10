Giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại huyện Như Thanh

Ngày 12-10, Đoàn giám sát liên ngành của tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Phạm Đăng Lực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2022 tại huyện Như Thanh.

Đồng chí Phạm Đăng Lực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Theo báo cáo của huyện Như Thanh, những tháng đầu năm 2022 UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đảm bảo ATTP trong sản xuất, chế biến, bảo quản và kinh doanh thực phẩm nông sản; tiếp tục thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về vệ sinh ATTP; đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và toàn thể Nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng; triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình về ATTP, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về vệ sinh ATTP.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn (chợ, cửa hàng, cơ sở giết mổ...) tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả, diện tích sản xuất rau an toàn tăng lên; các chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống trong và ngoài huyện ngày một nhiều hơn. Công tác kiểm tra chuyên ngành, liên ngành xử lý vi phạm về vệ sinh ATTP đã được phát huy. Nguồn lực cho công tác đảm bảo ATTP được các cấp, các ngành quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

9 tháng năm 2022 huyện đã tổ chức 3 lớp tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP với 260 lượt người tham gia; tiến hành kiểm tra vệ sinh ATTP 2.006 hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Qua kiểm tra có 2.000 cơ sở đạt yêu cầu, chỉ có 6 cơ sở vi phạm, xử phạt số tiền 12 triệu đồng. Tiến hành lấy 55 mẫu giám sát ATTP, cả 55 mẫu đều đạt yêu cầu.

Lãnh đạo huyện Như thanh giải trình, làm rõ một số nội dung về công tác ATTP với Đoàn giám sát.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác đảm bảo ATTP ở một số xã, thị trấn có thời điểm chưa thật sự được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát về nguồn gốc ATTP còn thụ động, thực phẩm tươi sống còn hạn chế. Việc khuyến khích người tiêu dùng phát hiện, tố giác, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về vệ sinh ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa được phát huy ở mức cao nhất…

Đoàn công tác giám sát việc thực hành các quy định về vệ sinh ATTP tại cơ sở sản xuất nem ống An Cúc ở thị trấn Như Thanh.

Huyện Như Thanh kiến nghị Trung ương và tỉnh tiếp tục nghiên cứu, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách để triển khai, thực hiện công tác ATTP; đồng thời sớm ban hành văn bản mới thay thế các văn bản hết hiệu lực làm cơ sở để cấp huyện, cấp xã tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn một cách liên tục, hiệu quả. Đề nghị HĐND tỉnh bổ sung kinh phí hoạt động đối với công tác ATTP ở cấp xã; có cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Tổ giám sát cộng đồng thôn, bản, khu phố…

Đoàn công tác giám sát việc thực hành các quy định về vệ sinh ATTP tại bếp ăn của Trường mầm non thị trấn Như Thanh.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phạm Đăng Lực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà huyện Như Thanh đã đạt được trong công tác đảm bảo vệ sinh ATTP thời gian qua; đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong triển khai công tác vệ sinh ATTP.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các cấp chính quyền huyện Như Thanh cần tổ chức đa dạng, phong phú công tác tuyên truyền, tập huấn về an toàn VSTP cho người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, để đạt hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó, huyện cần quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP. Đối với những kiến nghị, đề xuất của huyện, đoàn sẽ tiếp thu, tập hợp, báo cáo cơ quan chức năng.

Đoàn công tác giám sát việc thực hành các quy định về vệ sinh ATTP tại HTX Nông sản hữu cơ Trúc Phượng, xã Yên Thọ.

Trước khi làm việc với UBND huyện Như Thanh, Đoàn công tác đã giám sát việc thực hành các quy định về vệ sinh ATTP tại HTX Nông sản hữu cơ Trúc Phượng, cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại xã Yên Thọ, cơ sở sản xuất nem ống An Cúc và bếp ăn của Trường mầm non thị trấn Như Thanh.

Phan Nga