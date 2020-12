Đối thoại trực tuyến “Nỗ lực ứng phó với dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới”

Báo Thanh Hóa tổ chức đối thoại trực tuyến với chủ đề “Nỗ lực ứng phó với dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới” với sự tham gia của Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ Trịnh Hữu Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thanh Hóa. Chương trình được phát trực tiếp trên baothanhhoa.vn, trên kênh Youtube và Fanpage Facebook của Báo Thanh Hóa.

Hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia với số ca mắc liên tục gia tăng, nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn. Tại Thanh Hóa, nguy cơ tiểm ẩn từ các nguồn lây nhiễm dịch bệnh vào trong cộng đồng vẫn rất cao, đòi hỏi sự quan tâm, cảnh giác, nâng cao ý thức phòng, chống của cơ quan quản lý và mỗi người dân.

PV: Thưa đồng chí, Thanh Hóa là địa phương có ca bệnh COVID-19 đầu tiên trong cả nước, nhưng với nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả, Thanh Hóa đã kiểm soát tốt dịch bệnh, không để bùng phát, lây lan ra cộng đồng. Vậy yếu tố nào đã giúp Thanh Hóa kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19?

Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ Trịnh Hữu Hùng:

Trước khi trả lời phỏng vấn tôi xin được cung cấp cho các độc giả, thính giả của Báo Thanh Hóa điện tử một số thông tin cập nhật về tình hình dịch: Hiện nay, mặc dù Mỹ và 5 quốc gia khác trên thế giới đưa vắc xin vào sử dụng để phòng chống dịch COVID-19; tuy nhiên tình hình dịch chưa có chiều hướng suy giảm, kể cả ở Mỹ là quốc gia có số mắc và tử vong cao nhất thế giới; mỗi ngày trên thế giới vẫn ghi nhận khoảng 250 ngàn ca mắc mới, khoảng 5 ngàn người tử vong.

Cũng phải nói thêm là vắc xin đang được sử dụng tại Mỹ phải bảo quản ở nhiệt độ -700C sẽ không khả thi nếu triển khai diện rộng ở Việt Nam do thiếu điều kiện bảo quản. Chúng ta đang phải nỗ lực để phát triển vắc xin trong nước và gần đây nhất, ngày 17/12/2020 Vắc xin COVID-19 NanoCovax (sản phẩm do Công ty Nanogen sản xuất) của Việt Nam đã được đưa vào tiêm thử nghiệm trên người tình nguyện ở diện hẹp và chúng ta đang hi vọng có thể có vắc xin để sử dụng cho người Việt vào đầu năm 2022.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi, động viên 3 tình nguyện viên đầu tiên tiêm thử nghiệm vắcxin phòng COVID-19 do Việt Nam sản xuất. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Quay trở lại với câu hỏi. Như quý vị cũng đã biết, Thanh Hóa là tỉnh ghi nhận bệnh nhân đầu tiên người Việt Nam, Bệnh nhân số 03 được giám sát, phát hiện, cách ly điều trị tại Thanh Hóa ngay từ ngày 30 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; và đây cũng là bệnh nhân Việt Nam đầu tiên được cách ly, điều trị khỏi ngay tại tỉnh Thanh Hóa.

Qua 2 đợt dịch vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã giám sát, phát hiện 391 bệnh nhân nghi nhiễm, 22 bệnh nhân Dương tính. Tỉnh ta đã tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19, với gần 50 ngàn người từ vùng dịch được giám sát, cách ly, thực hiện gần 25 ngàn lượt xét nghiệm. Đến nay, mặc dù nguy cơ dịch COVID-19 vẫn luôn thường trực, nhưng có thể nói, tỉnh ta đã tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, tình hình dịch cơ bản đã và đang được kiểm soát, tạo điều kiện quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Có được những kết quả đó trước hết là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo với tinh thần “chống dịch như chống giặc” của các ban, ngành, đoàn thể, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, với vai trò là cơ quan thường trực công tác phòng chống dịch, các đơn vị trong ngành y tế từ tỉnh đến cơ sở đã tham mưu tích cực, hiệu quả, sáng tạo cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị y tế trong tỉnh, nhất là hệ thống y tế dự phòng các cấp đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch, đồng thời triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch như: Giám sát dịch tễ, xét nghiệm, điều tra, truy vết, tổ chức cách ly, kiểm soát nguồn lây, đánh giá, nhận định nguy cơ dịch.

Và quan trọng hơn cả là sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống dịch. Qua công tác phòng chống đại dịch COVID-19 thời gian qua, có thể thấy tinh thần và ý thức phòng chống dịch của đại đa số quần chúng nhân dân đã được nâng lên rất rõ rệt; nhất là ý thức trong thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân, tự cách ly tại gia đình và tham gia giám sát, phát giác, phát hiện các đối tượng nguy cơ. Thể hiện rõ nét hơn cả là hầu hết những người trở về từ vùng dịch, trong đó có nhiều đối tượng vượt biên trái phép, trốn cách ly đã được nhân dân phát hiện, tổ chức giám sát ngay từ khi chuẩn bị về địa phương; động viên những người đang ở vùng dịch chưa trở về địa phương trong thời gian có dịch…

PV: Tinh thần “Chống dịch như chống giặc” được phát huy như thế nào, thưa đồng chí?

Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ Trịnh Hữu Hùng:

Trước hết phải khẳng định “Chống dịch như chống giặc” là quan điểm, phương hướng, cách thức tổ chức phòng chống dịch, được quán triệt và thực hiện đồng bộ từ Trung ương tới địa phương.

“Chống dịch như chống giặc” là huy động sức mạnh cao nhất của toàn bộ hệ thống chính trị, sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân, với lực lượng chủ lực là ngành y tế trên các mũi nhọn giám sát dịch tễ, xét nghiệm, tổ chức cách ly, tổ chức điều trị người bệnh, cập nhật các ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phòng chống dịch như vắc xin, công nghệ thông tin trong điều tra, truy vết… Trong phòng chống dịch COVID-19, mỗi sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị vừa là hậu phương, vừa là tiền tuyến, mỗi người dân đều là những chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch.

Trong thời gian qua, quan điểm “Chống dịch như chống giặc” đã được quán triệt, triển khai sâu rộng, đến mọi tầng lớp nhân dân, ý thức trách nhiệm của người dân và của cộng đồng đã được đẩy mạnh lên một bước nhảy vọt; có thể nói chưa có bao giờ công tác phòng chống dịch bệnh trên người có được sự tham gia tích cực, mạnh mẽ, quyết liệt của cộng đồng như trong phòng chống đại dịch COVID-19. Từ thành phố tới các miền quê, từ các cơ quan, đơn vị đến các nhà máy, xí nghiệp đều tích cực triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế.

PV: Và vai trò của ngành y tế trong kiểm soát sự lây lan dịch COVID-19, nhất là kiểm soát cách ly y tế ở các khu cách ly có trả phí như thế nào, thưa đồng chí?

Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ Trịnh Hữu Hùng:

Trong thời gian qua, Ngành y tế, với vai trò là cơ quan thường trực đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, chỉ đạo các địa phương thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp, tham mưu xây dựng kế hoạch phòng chống dịch cho từng tình huống, mức độ dịch cụ thể, thường xuyên tham mưu cập nhật điều chỉnh kế hoạch, đồng thời tích cực, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn hiện nay, một trong những biện pháp phòng chống dịch COVID-19 quan trọng nhất là kiểm soát nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào Thanh Hóa, trong đó tập trung vào 3 nhóm đối tượng chính:

Một là: Từ khi có dịch đến nay, hệ thống giám sát vẫn liên tục, rải rác ghi nhận các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở ở các tỉnh biên giới về Thanh Hóa. Đây là các đối tượng rất khó kiểm soát nguy cơ, được giám sát, phát hiện và cách ly theo hình thức cách ly tập trung, bắt buộc tại Khu cách ly tập trung của tỉnh và khu cách ly tập trung tại các huyện, thị xã, thành phố. Các khu cách ly này thường do lực lượng quân sự chủ trì phối hợp với lực lượng y tế, công an và các lực lượng khác tổ chức chặt chẽ, đảm bảo các yêu cầu cách ly, phòng chống dịch.

Hai là: Các đối tượng chuyên gia, lao động kỹ thuật cao, nhà quản lý, nhà đầu tư nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đảm bảo phát triển kinh tế xã hội trong tình hình dịch COVID-19. Tỉnh Thanh Hóa đã tạo điều kiện cho phép các chuyên gia, nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc nhập cảnh phải có kế hoạch từ trước đảm bảo an toàn, kiểm soát lây nhiễm trong tất cả các cung đoạn từ nhập cảnh, vận chuyển về cơ sở cách ly tập trung, thực hiện cách ly, và giám sát sau cách ly. Tất cả các đối tượng này phải được xét nghiệm âm tính bằng kỹ thuật PCR từ 3 đến 5 ngày trước khi nhập cảnh, được tổ chức nhập cảnh, vận chuyển về cách ly tại Thanh Hóa dưới sự giám sát của cán bộ an ninh và cán bộ y tế theo phương án được ngành y tế phê duyệt. Đây là nhóm có nguy cơ thấp, ít có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Vì vậy, các đối tượng này thường được chỉ định cách ly tập trung tại các khách sạn đủ điều kiện.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã rà soát, lập danh sách 16 khách sạn đủ tiêu chuẩn sẵn sàng kích hoạt thành cơ sở cách ly tập trung có thu phí; trong đó có 3 khách sạn ở thị xã Nghi Sơn, TP Thanh Hóa và thị xã Bỉm Sơn đã và đang hoạt động, tiếp nhận cách ly các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài vào làm việc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tất cả các khách sạn được chọn làm cơ sở cách ly tập trung cũng đều phải được tổ chức chặt chẽ theo quy định của Ban chỉ đạo tỉnh đảm bảo không để lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly cũng như lây nhiễm ra cộng đồng.

Dự báo nhóm đối tượng này sẽ gia tăng trong thời gian sắp tới, do nhu cầu sản xuất ngày càng cao của các doanh nghiệp, và do hạn chế cách ly tại thành phố Hà Nội trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng.

Ba là: Các công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước được chỉ định cách ly tại Thanh Hóa. Từ ngày 08/11/2020 đến nay, theo sự điều phối, chỉ định của Ban chỉ đạo Quốc gia và các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận, cách ly tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh 2.392 công dân Việt Nam về từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, đến nay, đã hoàn thành cách ly theo quy định.

Đây là nhóm có nguy cơ cao, hầu như chưa được xét nghiệm COVID-19 trước khi về nước. Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát lây nhiễm trong tổ chức nhập cảnh, cách ly đối với các đối tượng này, chỉ tiếp nhận hạn chế theo kế hoạch và không tổ chức cách ly nhóm đối tượng này tại các khách sạn ở khu vực thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, nơi tập trung đông dân cư.

Các công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước được chỉ định cách ly tại Thanh Hóa.

PV: Hiện nay, tại Thanh Hóa, dịch COVID – 19 đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, nhìn lại công tác phòng, chống dịch thời gian qua cho thấy, sự xâm nhập, lây lan, bùng phát của một số ổ dịch trong cả nước chính là hậu quả của sự chủ quan, lơ là hay hành vi thiếu ý thức trách nhiệm của một hoặc một số người. Để giữ vững thành quả phòng, chống dịch COVID – 19, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế và ổn định đời sống Nhân dân, cần phải làm gì, thưa đồng chí?

Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ Trịnh Hữu Hùng:

Tiếp tục giữ vững thành quả phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế và ổn định đời sống nhân dân, chính là mục tiêu quan trọng và xuyên suốt trong tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong cả trước mắt cũng như lâu dài.

Để thực hiện mục tiêu đó, chúng ta cần phải tiếp tục quán triệt quan điểm “Chống dịch như chống giặc”; huy động toàn bộ hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia công tác phòng chống dịch; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng cán bộ y tế; tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt, hiệu quả, dựa vào sức mạnh cộng đồng theo phương châm “4 tại chỗ”, với tinh thần chỉ đạo đến đâu thực hiện triệt để, hiệu quả đến đó, phù hợp với diễn biến tình hình dịch, đảm bảo vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội.

PV: Thanh Hóa được đánh giá là địa phương phản ứng nhanh, kịp thời và tổ chức các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, trong giai đoạn thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa chống dịch, cần phải làm gì để phòng tránh sự xâm nhập của làn sóng dịch COVID-19 mới, thưa đồng chí?

Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ Trịnh Hữu Hùng:

Theo nhận định của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, nguy cơ dịch vẫn luôn thường trực, và nhiều khả năng phải đối phó với làn sóng thứ 3 của dịch trong mùa đông năm nay. Với kịch bản là sẽ xuất hiện những bệnh nhân đầu tiên tại các cơ sở y tế và qua đó có thể sẽ phát hiện ra những bệnh nhân đã xuất hiện ở trong cộng đồng. Vì vậy để phòng tránh làn sóng mới của dịch cần phải tổ chức thực hiện tốt một số biện pháp cụ thể như sau:

Một là: Tăng cường thực hiện giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nghi do vi rút ở các cơ sở y tế và tại cộng đồng. Chuẩn bị sẵn sàng phương án, kế hoạch ứng phó trong tình huống dịch xảy ra ở cộng đồng

Hai là: Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là tiếp tục đề cao ý thức cảnh giác, không chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế;

Ba là: Chủ động, thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, đánh giá nguy cơ dịch ở các khu vực nguy cơ cao như bệnh viện, cơ sở y tế, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, khách sạn, nhà hàng, các sự kiện…, kịp thời nhận định, khắc phục các điểm còn hạn chế làm gia tăng nguy cơ dịch.

Bốn là: Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế trong tình hình dịch; các địa phương cần tổ chức tốt các cơ sở cách ly tập trung có thu phí tại các khách sạn đã được rà soát, xây dựng phương án, sẵn sàng kích hoạt tiếp nhận, cách ly chuyên gia, lao động kỹ thuật cao, nhà đầu tư người nước ngoài theo sự điều phối, chỉ định của Ban chỉ đạo tỉnh.

PV: Nguy cơ dịch bệnh bùng phát là hiện hữu, vậy đồng chí có khuyến cáo gì với người dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19?

Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ Trịnh Hữu Hùng:

Để tự phòng COVID-19 cho bản thân, cho gia đình và cho cộng đồng, tôi xin nhắc lại và khuyến cáo quý vị cùng bà con nhân dân, thực hiện tốt khuyến cáo 5K theo thứ tự mức độ quan trọng trong phòng, chống dịch COVID-19, đó là:

KHẨU TRANG:Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.

KHỬ KHUẨN: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế…). Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.

KHOẢNG CÁCH: Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.

KHÔNG TỤ TẬP đông người.

KHAI BÁO Y TẾ: Thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI; cài đặt ứng dụng BlueZone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Đề nghị toàn thể quý vị và bà con nhân dân cùng nhau thực hiện, cùng nhau chung tay đẩy lui COVID-19.

