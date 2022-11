Địa chỉ mua sản phẩm Orihiro chính hãng tại Thanh Hoá

Ngày nay, thực phẩm chức năng mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe, làm đẹp. Nhiều người không ngại đầu tư một số tiền lớn để mua các loại thực phẩm chức năng giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và sắc vóc. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay lại có vô số các dòng thực phẩm chức năng đến từ nhiều thương hiệu khác nhau khiến khách hàng khó khăn trong việc lựa chọn. Trong đó, Orihiro Nhật Bản - là một trong những thương hiệu được ưa chuộng và phổ biến nhất tại Việt Nam.

Đôi nét về thương hiệu Orihiro

Được thành lập từ năm 1972, đến thời điểm hiện tại, Orihiro đã có hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất và phân phối thực phẩm chức năng trên toàn thế giới. Đặc biệt, thương hiệu thực phẩm chức năng nổi tiếng đến từ Nhật Bản này đã không còn quá xa lạ với người tiêu dùng tại Việt Nam.

Với sứ mệnh mong muốn đem đến những dòng sản phẩm tốt nhất để bảo vệ sức khỏe người dùng, các dòng thực phẩm chức năng của Orihiro luôn được nghiên cứu và ngày càng cải tiến công thức để có thể phát huy hiệu quả tối đa.

Đặc biệt, với công nghệ sản xuất hiện đại, vệ sinh an toàn thực phẩm, những dòng sản phẩm trước khi cho ra mắt trên thị trường đều phải thông qua kiểm định gắt gao. Ngoài thực phẩm chức năng, Orihiro mở rộng và phát triển đa dạng lĩnh vực như sản xuất thuốc nội địa, sản xuất mỹ phẩm và vật liệu đóng gói.

Những loại thực phẩm chức năng bán chạy nhất của hãng Orihiro

Thực phẩm chức năng của nhà Orihiro hiện đang được phân phối đa dạng, nhiều loại trên thị trường. Tuy nhiên, quý khách có thể tham khảo ngay một vài dòng sản phẩm được nhiều người dùng đánh giá tốt nhất của hãng.

2.1. Viên uống nở ngực BBB Orihiro

Sản phẩm viên uống nở ngực BBB Orihiro hiện đang được nhiều chị em tin dùng có công dụng kích thích nở ngực tự nhiên, hỗ trợ tăng kích thước vòng 1, chống chảy xệ và cải thiện khuôn ngực săn chắc,...

Sản phẩm được chiết xuất từ những nguyên liệu thiên nhiên như bột sữa ong chúa, bột Maca, Isoflavone đậu nành, sắt, Vitamin D, Axit Folic,... vừa mang lại hiệu quả tốt nhưng vẫn rất an toàn với người sử dụng. Một hộp như vậy sẽ có 300 viên, sử dụng trong vòng 1 - 2 tháng.

2.2. Viên uống trắng da Natural White Premium Orihiro

Viên uống trắng da Orihiro là dòng sản phẩm được nhiều người ưa chuộng khi muốn cải thiện làn da thâm sạm trở nên trắng hồng, rạng rỡ mà không phải bỏ ra quá nhiều chi phí. Loại thực phẩm chức năng này sẽ bao gồm các thành phần an toàn, thân thiện với cơ thể như Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B6, Axit Folic, L-Cystine,...

Ngoài công dụng làm trắng da, sản phẩm còn có khả năng cấp nước, dưỡng ẩm giúp da săn chắc, đàn hồi và làm mờ các nếp nhăn hiệu quả. Dòng sản phẩm này sẽ phù hợp với cả những ai chuẩn bị hoặc đang trong quá trình lão hóa.

2.3. Viên uống bổ gan Shijimi Orihiro

Để phục vụ những người lớn tuổi hay đang ở độ tuổi trung niên, Orihiro đã cho ra mắt dòng sản phẩm viên uống bổ gan Shijimi với tác dụng giúp bạn phục hồi các chức năng gan và cải thiện tình trạng sức khỏe.

Thành phần chính của sản phẩm đều là những hoạt chất quý báu như bột chiết từ thịt hàu cô đặc, bột Shijimi, tinh bột mùa thu cô đặc, kém,..., các loại Vitamin và đặc biệt là chất giúp phân giải Enzim trong gan.

2.4. Trà giảm cân Night Diet Tea Orihiro

Nếu đang muốn tìm kiếm một loại trà giảm cân an toàn trên thị trường thì quý khách có thể tham khảo ngay trà Night Diet Tea của nhà Orihiro. Sản phẩm được chiết xuất từ các thành phần lành tính, an toàn như Rooibos, muồng trâu, bột gừng, hoa cúc, cỏ ngọt,... Do đó, người dùng có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng hằng ngày.

Công dụng chính của dòng thực phẩm chức năng này đó là thúc đẩy quá trình đốt mỡ, đốt cháy chất béo và giúp đào thải các chất cặn bã ra ngoài. Không những thế, loại trà này còn giúp thanh nhiệt cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ giấc ngủ sâu, ngủ ngon hơn cho người dùng.

Kết luận

Trên đây là bài viết giới thiệu về thương hiệu thực phẩm chức năng đình đám của Nhật Bản là Orihiro và một vài dòng sản phẩm nổi bật của thương hiệu này. Đặc biệt, trên thị trường hiện nay, có rất nhiều cơ sở cung cấp các sản phẩm mang thương hiệu Orihiro nhưng không phải ở đâu cũng uy tín, chất lượng.

Do đó, mọi người nên lưu ý lựa chọn địa chỉ mua hàng là đại lý, nhà phân phối chính thức của Orihiro tại Việt Nam. Trong đó, các bạn có thể tham khảo sản phẩm tại một số địa chỉ uy tín như: Thuốc Việt , nhà thuốc Real Health Pharmacy…

Đặc biệt Real Health Pharmacy là nhà thuốc chuyên doanh những sản phẩm cao cấp, nhập khẩu chính hãng từ những thương hiệu nổi tiếng thế giới. Hiện tại Real Health Pharmacy đã ký hợp đồng và được công nhận là đại lý chính thức của Orihiro tại Việt Nam.

