Bệnh viện Phụ sản nâng cao chất lượng sức khỏe trẻ sinh non

Xác định khám chữa bệnh, bảo vệ chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh, đặc biệt trẻ sinh non, nhẹ cân là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, Bệnh viện Phụ sản, trong đó trực tiếp là Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh đã luôn nỗ lực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, điều trị, chăm sóc trẻ.

Trẻ sơ sinh nhẹ cân, non tháng được điều trị, chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản.

Sinh non khi thai mới 33 tuần tuổi, con chị Hà Thị Hoa (Bá Thước) mới chỉ nặng 1,7kg kèm các biểu hiện bất thường, suy hô hấp. Sau 3 ngày được các bác sĩ, điều dưỡng tại Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh điều trị và nuôi dưỡng trong lồng ấp với sự chăm sóc đặc biệt, sức khỏe của bé dần ổn định. Bé được chuyển sang phòng Kangaroo tiếp tục điều trị và nuôi dưỡng, chăm sóc. Bà Phạm Thị Khuyên, mẹ chị Hoa chia sẻ: cháu sinh non, nhẹ cân, suy hô hấp, sau đó bị vàng da, bú kém nên gia đình rất lo. Sau một thời gian được các bác sĩ, điều dưỡng điều trị, chăm sóc nhiệt tình, bé đã ổn định. Đồng thời, các điều dưỡng đã hướng dẫn gia đình cách chăm sóc trẻ sơ sinh nhẹ cân, non tháng an toàn, hiệu quả. Tương tự, con chị Lê Thị Lệ Thủy ra đời khi mới 35 tuần tuổi. Bé được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh trong tình trạng nhẹ cân - 1kg, suy hô hấp nặng. Các bác sĩ, điều dưỡng đã điều trị tích cực, bơm thuốc trưởng thành phổi điều trị bệnh màng trong suy hô hấp, chiếu đèn điều trị vàng da. Nhờ đó, sau 20 ngày điều trị, chăm sóc đặc biệt sức khỏe bé đã dần ổn định, bú tốt.

Đây chỉ là 2 trong hàng nghìn trường hợp trẻ sơ sinh nhẹ cân, non tháng được điều trị thành công tại Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh - nơi chăm sóc đặc biệt với những đối tượng bệnh nhân đặc biệt: Trẻ sơ sinh (từ 0 đến 28 ngày tuổi) thường mắc các bệnh lý nguy hiểm như, non tháng, nhẹ cân, suy hô hấp, viêm ruột, viêm phổi, viêm đường hô hấp trên, viêm màng não, tim mạch... Từ đầu năm 2020 đến nay, Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh đã điều trị cho hơn 28.590 bệnh nhân. Hầu hết các bé đều được chăm sóc, điều trị ổn định sau 20 - 30 ngày và có biểu hiện tăng cân, bú tốt, góp phần hạn chế tình trạng chuyển viện và tử vong sơ sinh.

Để có được những kết quả trên, thời gian qua, Bệnh viện Phụ sản, đặc biệt là Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh đã thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy trình kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ trong điều trị và cấp cứu. Nhờ đó, bệnh viện đã hạn chế đến mức tối đa, không xảy ra các sai sót lớn về chuyên môn, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng bệnh nhân. Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nhiều bác sĩ trẻ, có chuyên môn cao, giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của bệnh viện. Phối hợp với các Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức đào tạo đại học và sau đại học cho bác sĩ, điều dưỡng... Thường xuyên tổ chức, cử cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng tham gia các lớp tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cấp chứng chỉ theo quy định. Đồng thời, lãnh đạo bệnh viện và Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh luôn tin tưởng và mạnh dạn giao việc cho các bác sĩ trẻ để họ có điều kiện tích lũy kinh nghiệm, nâng cao tay nghề. Nhiều bác sĩ trẻ chỉ sau một thời gian ngắn làm việc đã lành nghề, làm chủ được nhiều kỹ thuật mới và khó.

Song song với phát triển nguồn nhân lực, bệnh viện đã quan tâm đầu tư, đổi mới, nâng cấp trang thiết bị. Hiện Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh đã được đổi mới và đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại như, hệ thống oxi trung tâm, 26 lồng ấp, 30 đèn chiếu vàng da, 16 máy CPAP, 7 máy thở, máy truyền dịch, monitor theo dõi bệnh nhân... Đặc biệt, bệnh viện đã xác định rõ việc đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại phải đi đôi với việc đào tạo người sử dụng thành thạo, hiệu quả thiết bị đó. Do đó, bệnh viện đã tạo điều kiện để bác sĩ, điều dưỡng được tiếp cận máy móc, học cách sử dụng. Nhờ đó, các trang thiết bị sau khi được đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả cao trong điều trị bệnh nhân. Nhiều ca bệnh hiểm khó đã điều trị thành công, giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh và tỷ lệ chuyển viện tuyến trên. Cùng với đó, bệnh viện thường xuyên trau dồi y đức cho đội ngũ cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, nhân viên. Tổ chức tuyên truyền thực hiện các quy tắc ứng xử của nhân viên y tế. Tổ chức đánh giá kỹ năng giao tiếp đối với điều dưỡng, bác sĩ. Tổ chức các hội thi điều dưỡng, hộ sinh giỏi thanh lịch. Phát động cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, nhân viên trong viện học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh...

Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Lương Tuấn – Trưởng Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh cho biết: Công tác chăm sóc, điều trị trẻ sơ sinh rất vất vả, nhất là trẻ sinh non, nhẹ cân. Không chỉ cần sự hỗ trợ từ nhiều phương tiện, máy móc, dụng cụ, trang bị kỹ thuật mà cần sự chăm sóc tỉ mỉ của các điều dưỡng từ việc cho ăn, chăm sóc đến vệ sinh cho trẻ. Do đó, cùng với nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, y đức chúng tôi luôn cố gắng và nỗ lực hết mình trong công việc để đồng hành vượt qua nguy hiểm cùng những bệnh nhân nhi, góp phần giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh, giảm tỷ lệ chuyển viện, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho các gia đình.

Bài và ảnh: Thùy Linh