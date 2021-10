Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thực hiện thành công kỹ thuật đặt stent graft điều trị phình động mạch chủ

Các bác sĩ, kỹ thuật viên Đơn nguyên can thiệp tim mạch, Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện thành công 2 ca can thiệp đặt stent graft cho bệnh nhân phình động mạch chủ bụng và phình động mạch chủ ngực.

Các bác sĩ, kỹ thuật viên Đơn nguyên can thiệp mạch tiến hành can thiệp đặt stent graft cho bệnh nhân.

Bệnh nhân được can thiệp là anh N.T.Ư. (47 tuổi ở phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa), nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, lan ra sau lưng, huyết áp tăng cao. Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm lâm sàng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tụ máu thành động mạch chủ từ ngực đến bụng, đã có biến chứng tách thành động mạch, có nguy cơ vỡ.

Bệnh nhân thứ hai là ông T.T. Đ. (85 tuổi ở xã Tế Thắng, Nông Cống) nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ, sau thăm khám thấy khối phình động mạch chủ bụng kích thước 62x64mm, nguy cơ vỡ và nguy hiểm đến tính mạng rất cao nếu không được can thiệp cấp cứu kịp thời.

Bệnh nhân được theo dõi sức khỏe chặt chẽ sau can thiệp

Sau khi hội chẩn với các chuyên gia Viện Tim mạch Quốc gia, các bác sĩ quyết định đặt stent graft cho cả hai bệnh nhân. Sau 1 giờ can thiệp, cả 2 bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, hết các triệu chứng đau bụng, đau ngực, huyết áp ổn định, nói chuyện, ăn uống bình thường.

Sau can thiệp, bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ và ngày 12-10-2021 tình trạng sức khỏe ổn định, cả hai bệnh nhân được ra viện.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân trước khi ra viện

Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: Hiện nay có 2 phương pháp điều trị bệnh lý trên đó là phẫu thuật truyền thống và đặt stent graft. Việc áp dụng kỹ thuật đặt stent graft trong điều trị bệnh lý động mạch chủ là một bước đột phá của nền y học hiện đại giúp rút ngắn thời gian can thiệp và điều trị, mang lại hiệu quả vượt trội. So với phương pháp phẫu thuật truyền thống, kỹ thuật đặt stent graft vào động mạch chủ là kỹ thuật ít xâm lấn, thời gian thực hiện kỹ thuật ngắn (chưa đến 1 giờ), giảm đau đớn, chỉ 2-3 ngày sau can thiệp bệnh nhân đã có thể xuất viện. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả đối với bệnh nhân cao tuổi và có nhiều yếu tố nguy cơ.

Tô Hà