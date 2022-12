Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu, nâng tầm bệnh viện

Trong những năm qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tập trung đầu tư phát triển kỹ thuật cao, kỹ thuật y tế chuyên sâu, giúp điều trị kịp thời nhiều ca bệnh khó, hạn chế việc bệnh nhân chuyển tuyến, giảm bớt chi phí và thời gian điều trị cho người bệnh.

Để triển khai thành công kỹ thuật chuyên khoa sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ nhân lực vững tay nghề.

Để phát triển kỹ thuật cao, kỹ thuật mũi nhọn không thể tách rời và thiếu cơ sở vật chất cùng trang thiết bị y tế đồng bộ. Vì thế, cùng với việc nâng cao trình độ của các bác sĩ, kỹ thuật viên, bệnh viện đã đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng khang trang, trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ, giúp bệnh viện triển khai ứng dụng nhiều dịch vụ kỹ thuật y học tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân. Đến nay bệnh viện đã có nhiều đổi mới và có bước tiến vượt bậc trong thực hiện các hoạt động chuyên môn, đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm trang thiết bị, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, đổi mới phát triển chuyên môn kỹ thuật y tế chuyên sâu.

Thành tựu nổi bật về lĩnh vực ngoại khoa là những kỹ thuật cao, phức tạp được thực hiện thường quy ở tất cả các chuyên khoa, là một bước tiến quan trọng góp phần khẳng định sự phát triển y tế chuyên sâu của y tế tỉnh như: phẫu thuật nội soi với can thiệp xâm lấn tối thiểu; phẫu thuật cột sống, kết xương phức tạp, thay khớp nhân tạo, phẫu thuật cắt dạ dày toàn bộ, cắt khối u trung thất, u phổi, u màng ngoài tim, mổ tim hở và nội soi, gần đây là phẫu thuật nội soi thay van tim nhân tạo, thay đoạn động mạch chủ, làm cầu nối động mạch vành.... là những kỹ thuật tưởng chừng khó có thể thực hiện được tại bệnh viện tuyến tỉnh.

Đặc biệt, từ tháng 6-2018, bệnh viện đã được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người cho sống và người cho chết não, kể từ đó đến nay bệnh viện đã thực hiện thành công 16 ca ghép thận từ người cho sống cùng huyết thống, khác huyết thống, từ người cho chết não và đã áp dụng ngay kỹ thuật lấy thận người cho bằng phương pháp nội soi, trở thành bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật ghép thận trên người cho chết não. Đây cũng là bước ngoặt quan trọng khẳng định sự phát triển y tế chuyên sâu của ngành y tế nói chung và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Về lĩnh vực nội khoa và can thiệp, bệnh viện đã không ngừng phát triển, các kỹ thuật và tiến bộ mới trong điều trị và can thiệp nội khoa đã làm cho khoảng cách giữa nội khoa và ngoại khoa ngày càng xích lại gần hơn, nhiều bệnh lý nếu như trước đây chỉ có thể giải quyết bằng phẫu thuật ngoại khoa thì nay phần lớn có thể chỉ cần điều trị nội khoa và can thiệp như nút mạch, vi sóng điều trị khối u, bít dù các lỗ thông trong bệnh tim bẩm sinh, tiêu sợi huyết, can thiệp mạch não lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học Soliter giải thoát di chứng liệt cho bệnh nhân nhồi máu não, đặt coil điều trị túi phình mạch não; chụp và can thiệp đặt stent động mạch vành, thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng cao tần RF; bơm xi măng cột sống điều trị bệnh lý cột sống; giảm đau theo mô hình Nhật Bản; ứng dụng thành công kỹ thuật khoan cắt mảng xơ vữa trong lòng động mạch vành, tiếp nối cho chuỗi kỹ thuật đặt Stent Graft điều trị phình động mạch chủ, kỹ thuật siêu âm trong lòng mạch (IVUS) trong can thiệp động mạch vành nâng cao... tiến tới hoàn thiện hầu hết các kỹ thuật can thiệp tim mạch vào năm 2023. Tiếp tục hoàn thiện và ứng dụng thường quy những dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu như: kỹ thuật oxy hóa máu màng ngoài cơ thể (ECMO), phẫu thuật nối chi thể, ghép thận, phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật nội soi nâng cao ở hầu hết các chuyên ngành ngoại khoa và ứng dụng phẫu thuật nội soi 3D, 4K, Robot; can thiệp mạch vành, mạch não, mạch ngoại vi và nút mạch cầm máu cấp cứu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Về lĩnh vực cận lâm sàng với việc đầu tư, lắp đặt nhiều trang thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại, hàng loạt kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu về hóa sinh, huyết học, sinh học phân tử, vi sinh được triển khai ứng dụng đã góp phần giúp thầy thuốc giải mã được những ẩn trắc về những căn bệnh phức tạp, tìm kiếm phát hiện sớm những bệnh tật khi chưa có triệu chứng lâm sàng.

Gần đây trong bối cảnh đại dịch COVID-19, bệnh viện đã khẩn trương triển khai phòng xét nghiệm Sars-CoV-2 chung tay cùng cả tỉnh phòng, chống dịch. Cuối năm 2019 phòng xét nghiệm khoa hóa sinh, Trung tâm Huyết học - Truyền máu và Vi sinh đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2012. Năm 2022, bệnh viện đã khánh thành phòng xét nghiệm thông minh, là một trong số rất ít các bệnh viện tại Việt Nam áp dụng trọn vẹn giải pháp xét nghiệm “một chạm”; hoàn thành bệnh án điện tử (EMR)... Đây là bước chuyển biến mạnh mẽ góp phần khẳng định chất lượng, uy tín, vị thế và thương hiệu bệnh viện.

Thầy thuốc Nhân dân, Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết, phát huy vai trò là trung tâm khám, chữa bệnh chất lượng cao của tỉnh, bệnh viện đang dần khẳng định vị thế bệnh viện tuyến tỉnh tiên phong, dẫn đầu trong đổi mới công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong khám, chữa bệnh. Với phương châm phục vụ “Nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, tiết kiệm” và tinh thần làm việc “hết việc - hết giờ”, lấy người bệnh là trung tâm, là mục tiêu phấn đấu, bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung phát triển kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu, xây dựng bệnh viện từng bước hiện đại hóa, đạt các tiêu chí của bệnh viện hạng đặc biệt, là trung tâm khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao của tỉnh và khu vực, là bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế vào năm 2024; hiện thực hóa mục tiêu y tế là 1 trong 5 trụ cột tăng trưởng của tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Bài và ảnh: Tô Hà