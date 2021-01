Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa làm chủ kỹ thuật ngoại tim mạch - lồng ngực

Sau 7 năm thực hiện Dự án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành ngoại tim mạch - lồng ngực, đến nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã làm chủ và đang phát huy hiệu quả những kỹ thuật được chuyển giao của dự án. Nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu được triển khai ứng dụng, giúp người dân trong tỉnh được thụ hưởng những dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng cao, không phải lên tuyến trên, giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương, giảm chi phí về kinh tế.

Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2013, sau khi được Bộ Y tế và UBND tỉnh phê duyệt Dự án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành ngoại tim mạch - lồng ngực (với bệnh viện hạt nhân là Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức triển khai dự án một cách đồng bộ cả về đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư mua sắm trang thiết bị và cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất. Bệnh viện đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp, lắp đặt 1 phòng mổ tim, 2 phòng hồi sức sau mổ tim hở với 5 giường bệnh, 1 phòng hậu phẫu sau mổ và các trang thiết bị hiện đại kèm theo... với tổng vốn đầu tư hơn 36 tỷ đồng, phục vụ phát triển các kỹ thuật, dịch vụ chuyên ngành tim mạch – lồng ngực.

Về đào tạo nguồn nhân lực, bệnh viện đã cử nhiều lượt bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng đến học tập, nhận chuyển giao kỹ thuật tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, 100% cán bộ y tế trong nhóm tiếp nhận kỹ thuật đã được đào tạo chuyên môn phù hợp. Đồng thời, bệnh viện cũng tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật tại chỗ do các chuyên gia đầu ngành từ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E về hỗ trợ. Đến nay, bệnh viện đã triển khai và làm chủ được nhiều kỹ thuật: phẫu thuật lồng ngực, trung thất, cấp cứu vết thương tim, mạch máu; phẫu thuật thông liên thất, thông liên nhĩ, sửa van, còn ống động mạch trong tim bẩm sinh; phẫu thuật thay van 2 lá, van động mạch chủ, phẫu thuật tắc mạch máu ngoại vi; phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ bụng; phẫu thuật thay 2 van; phẫu thuật nội soi thay van tim; phẫu thuật tim bẩm sinh, dị dạng lồng ngực phức tạp... Đặc biệt, thông qua các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành từ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã triển khai và làm chủ được nhiều kỹ thuật chuyên sâu về ngoại tim mạch – lồng ngực. Trong đó, có nhiều kỹ thuật nội soi đặc biệt khó, như: phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ - động mạch vành, phẫu thuật thay và sửa nhiều van tim cùng lúc, phẫu thuật thành thạo các kỹ thuật nội soi lồng ngực.

Tiếp nối những thành công trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai thực hiện những dịch vụ kỹ thuật ở mức độ khó hơn, chuyên sâu hơn như: ghép thận từ người cho chết não, người cho khác huyết thống, người cho khác nhóm máu ABO, Rh, người nhận có kháng thể cao...; phẫu thuật thay van tim nội soi, thay đoạn động mạch, phẫu thuật các khối u trong tim, trung thất, cắt thùy phổi, cầu nối động mạch vành, phẫu thuật nội soi nâng cao ở hầu hết các chuyên ngành ngoại khoa và tiếp cận ứng dụng phẫu thuật nội soi 3D, 4K, Robot một cánh tay; thực hiện kỹ thuật can thiệp nút mạch cầm máu cấp cứu trong chảy máu ruột non, phổi và trong chấn thương các tạng khác, nhất là những trường hợp có rối loạn đông máu nặng góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch; các kỹ thuật can thiệp mạch não, tim mạch, thăm dò điện sinh lý và điều trị rối loạn nhịp tim ngày càng hoàn thiện và nâng cao. Bệnh viện cũng đã tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới - phòng chống bệnh dịch COVID-19, như thực hiện giao ban trực tuyến qua Zoom, TeleICU, TeleHeath... nhằm duy trì mọi hoạt động trong trạng thái bình thường mới và nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật.

Trao đổi với thạc sĩ, bác sĩ Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, được biết: Những thành tựu đạt được trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn, giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến trên là có phần đóng góp rất lớn của Dự án Bệnh viện vệ tinh mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã được thụ hưởng. Thực tiễn cho thấy, việc triển khai thực hiện Dự án Bệnh viện vệ tinh là gắn thương hiệu của bệnh viện hạt nhân của tuyến trên, với bệnh viện vệ tinh của tuyến dưới. Qua đó, đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đã được đầu tư. Sau 7 năm thực hiện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã đạt được tất cả các mục tiêu đề ra. 100% kỹ thuật được chuyển giao, thực hiện, duy trì tác nghiệp bền vững. Số lượng bệnh nhân được phẫu thuật tim mạch lồng ngực giai đoạn 2016-2020 tăng 5 lần so với giai đoạn 2013-2015, giảm 15% tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến so với trước khi thực hiện dự án. Cùng với việc tiếp nhận, chuyển giao các kỹ thuật thuộc dự án; bệnh viện cũng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp cơ sở đạt chất lượng cao được nghiệm thu, ứng dụng trong hoạt động chuyên môn. Riêng về lĩnh vực tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa hiện có đầy đủ các chuyên ngành nội khoa, ngoại khoa, can thiệp tim mạch, thăm dò điện sinh lý tim, với nhiều kỹ thuật chuyên sâu được thực hiện thường quy. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc, cải thiện chất lượng sống cho người bệnh tim mạch tại Thanh Hóa và các tỉnh lân cận.

Bài và ảnh: Tô Hà