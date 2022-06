Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa hướng tới bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy

Bệnh án điện tử được xem là bước tiến trong công tác quản lý hồ sơ bệnh án và phục vụ đắc lực cho hoạt động khám, chữa bệnh (KCB), qua đó giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực, mang lại độ chính xác cao, đơn giản hóa thủ tục hành chính; phần mềm bệnh án điện tử đang là mục tiêu hướng tới của nhiều bệnh viện trên cả nước. Không ngoài xu hướng đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai, phấn đấu đến cuối tháng 6-2022 sẽ công bố triển khai bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy.

Việc triển khai bệnh án điện tử là bước tiến trong chuyển đổi số tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là bệnh viện hạng 1 với quy mô 1.200 giường bệnh. Hàng ngày, bệnh viện cung cấp dịch vụ KCB cho khoảng 1.000 bệnh nhân ngoại trú và 1.500 đến 1.700 bệnh nhân nội trú. Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các khoa, phòng, trung tâm thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả và chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong khám bệnh, chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh; triển khai và nâng cấp Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện HIS, đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu về quản lý bệnh viện, chia sẻ dữ liệu và thanh quyết toán với cơ quan BHXH; hệ thống PACS đã được đưa vào sử dụng, đảm bảo việc lưu trữ hình ảnh y tế không in phim; hệ thống xét nghiệm kết nối hai chiều LIS-HIS tại khoa Hóa sinh, Huyết học và Truyền máu bảo đảm việc liên thông dữ liệu cận lâm sàng; đã thực hiện hóa đơn điện tử từ tháng 3-2019, hệ thống quản lý văn bản nội bộ được duy trì sử dụng, giảm việc in ấn giấy tờ...

Năm 2021, bệnh viện đã ban hành nghị quyết về tăng cường ứng dụng CNTT trong khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu cụ thể: Thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ Dự án “Đầu tư hạ tầng CNTT và xây dựng phần mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa” vào năm 2021-2022. Phối hợp với các tổ chức tín dụng triển khai mạnh mẽ, rộng rãi thanh toán không dùng tiền mặt tại bệnh viện, đạt mục tiêu, chỉ tiêu cấp thẩm quyền giao, tiến tới thanh toán không dùng tiền mặt. Phấn đấu đưa mức ứng dụng CNTT tại bệnh viện đạt mức 6, tiệm cận mức 7, hoàn thành bệnh án điện tử chậm nhất vào năm 2023. Phấn đấu bệnh viện đạt các tiêu chí bệnh viện thông minh, bệnh viện không giấy tờ vào năm 2025.

Hiện tại, bệnh viện ứng dụng CNTT chung đạt mức 6 theo tiêu chí đánh giá tại Thông tư số 54/TT-BYT ngày 29-12-2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Bệnh viện đã hoàn thiện các tiêu chí để triển khai bệnh án điện tử theo Thông tư số 46/TT-BYT ngày 28-12-2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về hồ sơ bệnh án điện tử. Trong đó, nổi bật là bệnh viện đã triển khai hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế không in phim từ tháng 3-2021, sử dụng chữ ký số, chữ ký điện tử và triển khai đồng bộ bệnh án điện tử từ tháng 2-2022. Hệ thống xét nghiệm LIS đạt mức nâng cao (triển khai hệ thống chuyển mẫu tự động, kết nối liên thông dữ liệu 2 chiều LIS-HIS bảo đảm trả kết quả xét nghiệm nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm nhân lực và thời gian di chuyển)... Cuối tháng 6-2022, bệnh viện sẽ công bố triển khai bệnh án điện tử thay thế bệnh án giấy.

Trao đổi với Thầy thuốc Nhân dân Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, được biết: Việc ứng dụng bệnh án điện tử là bước chuyển đổi số hóa của ngành y tế, có ý nghĩa không chỉ cho bệnh viện trong quản lý, điều hành, cải cách quy trình KCB công khai, minh bạch thông tin, giảm phiền hà cho người bệnh, theo dõi thông tin bệnh nhân chính xác hơn và phục vụ hiệu quả cho cơ quan quản lý trong việc xây dựng chính sách, kế hoạch, mà còn mang lại lợi ích thiết thực, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh hơn, theo dõi quy trình KCB thuận tiện, chính xác. Để làm được điều này, thời gian qua, bệnh viện đã đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện đồng bộ các hệ thống phần mềm như: Hệ thống thông tin bệnh viện, hệ thống quản lý thông tin xét nghiệm, hệ thống lưu trữ, truyền tải và hội chẩn hình ảnh y khoa, ứng dụng chữ ký số, chữ ký điện tử và triển khai đồng bộ bệnh án điện tử... Nhờ chuyển đổi số, người bệnh được KCB tự động thay vì xếp hàng từ sớm gây tốn kém thời gian. Sau đó, các chỉ định lâm sàng được chuyển thẳng đến các khoa phòng, điều trị. Điều dưỡng thay vì dành 60% thời gian trong ngày cho công việc hành chính đã được rút gọn, không cần ghi tay và chép vào sổ. Mọi kết quả được chuyển thẳng đến bác sĩ, đọc và nghiên cứu tình trạng bệnh và xem lại toàn bộ kết quả khi cần thiết. Trước đây, hồ sơ bệnh án bằng giấy phải được lưu trữ ít nhất 10 năm, thậm chí 15 - 20 năm theo quy định pháp luật, dẫn đến tốn kém cho việc thuê kho lưu trữ hay bảo vệ canh giữ. Khi có vấn đề cần kiểm tra lại bệnh án, việc tìm kiếm trong kho vô cùng vất vả và tốn thời gian. Với bệnh án điện tử, bệnh viện tiết kiệm chi phí xây kho lưu trữ, tiết kiệm giấy, phim mà vẫn dễ dàng tìm thông tin người bệnh. Với bệnh nhân, khi đến khám và điều trị bệnh được lập 1 mã số định danh y tế. Khi đến khám, điều trị, các kết quả siêu âm, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, diễn biến tình trạng bệnh, phương pháp điều trị, đơn thuốc, lịch tái khám đều được xác nhận trên hệ thống máy tính và lưu trữ tại kho dữ liệu của bệnh viện. Điều này mang lại rất nhiều tiện lợi cho cán bộ y tế cũng như người bệnh. Cụ thể, khi thực hiện bệnh án điện tử thì nội dung được chính xác, tránh tình trạng chữ viết không rõ ràng, khó đọc; tiết kiệm thời gian cho người bệnh không phải xếp hàng chờ đợi, bác sĩ và nhân viên y tế không phải di chuyển từ khoa này qua khoa kia để lấy kết quả xét nghiệm; tiết kiệm chi phí cho cả người bệnh và cho cả bệnh viện; thông tin của bệnh nhân được cập nhật thường xuyên, có thể liên thông nội dung, tình trạng bệnh cho các khoa trong bệnh viện hoặc liên viện, từ đó giúp chăm sóc sức khỏe cho người dân được tốt hơn.

Bài và ảnh: Tô Hà