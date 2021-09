Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn xây dựng môi trường y tế xanh - sạch - đẹp - an toàn

Xây dựng môi trường y tế xanh - sạch - đẹp - an toàn đang là một trong những “con đường” mà Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn đang lựa chọn để đến gần hơn với bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn phẫu thuật lấy thai nhi thành công cho sản phụ trở về từ Philippines đang thực hiện cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Trao đổi với Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn Tống Lê Bách, được biết: Hướng tới sự hài lòng của người bệnh, bên cạnh các giải pháp đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bệnh viện đã triển khai xây dựng kế hoạch áp dụng thực hành “5S” và xây dựng môi trường bệnh viện xanh - sạch - đẹp triển khai tại các khoa, phòng. Thực hiện mô hình “5S”, hướng đến môi trường làm việc khoa học, tinh thần nhân viên sẽ thoải mái hơn, năng suất lao động sẽ cao hơn và là điều kiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu tối đa các sai sót, sự cố y khoa trong quá trình chăm sóc, điều trị người bệnh. Dựa trên nguyên tắc “5S”, tùy theo đặc thù mỗi khoa, phòng tự xây dựng bảng phân công thực hiện “5S” sao cho phù hợp và quy định mỗi ngày nhân viên y tế luôn dành từ 5 đến 15 phút trước hoặc sau giờ làm việc để lau chùi, sắp xếp vị trí làm việc, tài liệu, trang thiết bị ngăn nắp, hợp lý... Những thứ không cần thiết sẽ được loại bỏ khỏi nơi làm việc, những vật dụng cần thiết được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, đặt ở những vị trí thuận tiện, nhờ đó, rút ngắn thời gian tìm kiếm, giảm sai sót trong chuyên môn, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Hiện tại, gần 98% buồng bệnh, hành lang, phòng làm việc đều được trang bị cây xanh tạo không khí trong lành, mát mẻ, đẹp mắt và giúp cho tinh thần người bệnh thoải mái, có thêm nghị lực chống chọi với bệnh tật. Thực hành “5S” đã trở thành “thói quen” của nhân viên y tế toàn bệnh viện, do đó đã ngăn chặn, hạn chế những nhầm lẫn, sai sót do thiếu tập trung như trước đây; tránh lãng phí về thời gian, về nguồn lực, về nguyên vật liệu. Để duy trì việc thực hiện “5S” tại bệnh viện, phòng quản lý chất lượng luôn duy trì việc kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng tháng. Ngoài ra, bệnh viện đã đầu tư cải tạo môi trường, cảnh quan như: cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa... nhằm tạo cảnh quan thiên nhiên gần gũi, dễ chịu, giúp bệnh nhân vượt qua trạng thái căng thẳng, tinh thần thư giãn, giúp ích cho việc nâng cao đời sống tinh thần của người bệnh.

Từ khi triển khai áp dụng thực hành “5S” và xây dựng môi trường bệnh viện xanh - sạch - đẹp, công tác quản lý chất thải y tế, vệ sinh môi trường đã trở thành hoạt động thường ngày và là mối quan tâm của toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên y tế cũng như nhận được sự tham gia tích cực của người bệnh, người nhà người bệnh. Ngoài trọng tâm nâng cao công tác chuyên môn, bệnh viện đã xác định đây là một mục tiêu lâu dài, cần triển khai sâu rộng và bền vững nhằm mục tiêu hạn chế các yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn, tạo điều kiện khám và điều trị tốt nhất, hướng đến an toàn người bệnh, an toàn cho nhân viên y tế và an toàn cộng đồng.

Cùng với đó, ban lãnh đạo bệnh viện đã huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại như lắp điều hòa trong phòng bệnh cho các khoa lâm sàng; lắp đặt hệ thống nước RO vào hệ thống máy hấp sấy dụng cụ phẫu thuật, thủ thuật; máy tán sỏi tiết niệu, máy chạy thận nhân tạo, bộ mổ dao điện, dụng cụ phẫu thuật, thủ thuật... Đưa vào thực hiện một số kỹ thuật mới như xét nghiệm sàng lọc trước và sau sinh, mổ sỏi hệ tiết niệu...; ký kết chương trình phối hợp với Bệnh viện MEDLATEC Hà Nội trong thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu như xét nghiệm sàng lọc ung thư, xét nghiệm sàng lọc trước sinh, sau sinh; xét nghiệm định lượng vi-rút viêm gan B, C... Mới đây, bệnh viện đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR (do Tập đoàn Sun Group tài trợ) đồng bộ gồm: máy đọc RT-PCR, máy tách chiết tự động, máy ly tâm, máy ủ nhiệt khô, tủ lạnh âm 25oC, tủ lạnh âm sâu, tủ an toàn sinh học, nồi hấp tiệt trùng... thực hiện xét nghiệm sinh học phân tử, phát hiện SARS-CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm từ các đối tượng nhiễm và nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. Để vận hành hệ thống xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR, bệnh viện đã chủ động đào tạo đội ngũ nhân lực bảo đảm cả về số lượng và chất lượng từ khâu lấy mẫu đến khâu làm xét nghiệm và trả kết quả, với công suất xét nghiệm khoảng 400 mẫu đơn mỗi ngày, giúp công tác sàng lọc, cách ly, điều trị kịp thời, hiệu quả, góp phần ngăn chặn dịch COVID-19 từ xa, từ sớm.

Nhờ chủ động các điều kiện, sẵn sàng phòng mổ với đầy đủ trang thiết bị, vật tư và bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch bệnh và an toàn phẫu thuật, vào lúc 4 giờ sáng 23-9, bệnh viện đã mổ lấy thai thành công cho 1 sản phụ trở về từ Philippines đang thực hiện cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại khu cách ly của Sư đoàn 390 - Quân đoàn I, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn được chuyển vào khu cách ly của bệnh viện để theo dõi chờ sinh. Hiện tại sức khỏe 2 mẹ con sản phụ ổn định, không có dấu hiệu bất thường và tiếp tục được cách ly theo dõi sức khỏe theo quy định.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn sẽ tiếp tục đánh giá toàn diện hiện trạng nội dung xanh - sạch - đẹp - an toàn để làm cơ sở xây dựng các hoạt động tiếp theo. Giao trách nhiệm rõ ràng, cụ thể cho từng cá nhân, từng nhóm khoa, phòng. Tổ chức tham quan, học tập các đơn vị đã triển khai và thực hiện tốt công tác xanh - sạch - đẹp bệnh viện. Đồng thời tăng cường hoạt động truyền thông hướng dẫn người bệnh, gia đình và nhân viên y tế nâng cao ý thức cùng chung tay đẩy mạnh xây dựng môi trường y tế xanh - sạch - đẹp - an toàn, hướng tới một môi trường khám chữa bệnh chất lượng và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Bài và ảnh: Tô Hà