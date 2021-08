Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung nỗ lực giữ “bệnh viện an toàn”

Để đáp ứng công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung đã kiện toàn lại ban chỉ đạo phòng, chống dịch, tăng cường các giải pháp kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện, giữ “bệnh viện an toàn” trong đại dịch COVID-19.

Người dân đến khám, chữa bệnh thực hiện khử khuẩn tại buồng khử khuẩn toàn thân di động ngay tại cổng bệnh viện.

Ngay tại các cổng vào, bệnh viện đã bố trí buồng khử khuẩn toàn thân di động, công tác tiếp đón, hướng dẫn, phân luồng, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế cho người đến bệnh viện được thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, bệnh viện còn triển khai test nhanh kháng nguyên vi-rút SARS-CoV-2 cho cán bộ y tế, người phục vụ trong khuôn viên bệnh viện và bệnh nhân nội trú, người nhà thăm nuôi. Việc giãn cách bên trong bệnh viện được thực hiện nghiêm túc tại các khu vực tập trung đông người. Bệnh viện tăng cường công tác tuyên truyền tới các bệnh nhân, gia đình bệnh nhân hạn chế tối đa người nhà chăm sóc người bệnh để thoáng khí cho các buồng bệnh.

Chị Lê Thị Mai đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung chia sẻ: Khi đến đây khám chữa bệnh, tất cả mọi người đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khai báo y tế. Đây là việc làm rất cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Bởi dịch bệnh không thể chủ quan, lơ là, nhất là ở bệnh viện - nơi có rất đông người từ nhiều nơi đến khám, điều trị.

Trao đổi với Bác sĩ CK1 Nguyễn Thị Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung, được biết: Với tổng số 310 cán bộ, 23 khoa phòng chuyên môn, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung luôn được quan tâm đặc biệt. Trong những ngày này, dù dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, nhưng do làm tốt công tác phòng, chống dịch nên trung bình mỗi ngày bệnh viện vẫn đón tiếp từ 300 - 400 lượt người đến khám, giải quyết nhanh chóng cho bệnh nhân các quy trình khám bệnh. Đối với công tác điều trị, bệnh viện quy định mỗi người bệnh chỉ được một người nhà chăm sóc, nếu muốn thay đổi người nhà chăm sóc phải có ý kiến đồng ý của trưởng khoa. Đối với bệnh nhân nặng, bệnh viện hội chẩn kịp thời, đưa ra giải pháp điều trị tại khoa và hạn chế tối đa chuyển tuyến trên. Kết quả khám chữa bệnh 6 tháng đầu năm 2021 của bệnh viện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch: lượt bệnh nhân đến khám đạt 90,84% kế hoạch, tăng 9,14% và bệnh nhân điều trị nội trú đạt 96,92% kế hoạch, tăng 21,35% so với cùng kỳ; phẫu thuật 1.785 ca, đạt 78,46% kế hoạch, trong đó phẫu thuật ngoại khoa chiếm 20,5% (tăng 12,27% so với cùng kỳ).

Để giữ “bệnh viện an toàn” trong đại dịch COVID-19, ngay từ đầu năm Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung đã xây dựng và triển khai phương án phòng, chống dịch năm 2021, đặc biệt là các phương án phòng, chống bệnh dịch COVID-19 đáp ứng với các tình huống của dịch bệnh. Kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch và các tổ giúp việc; ban hành các quy chế và phân công nhiệm vụ của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong bệnh viện theo văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành. Đặc biệt, tăng cường nhân lực, thực hiện nghiêm công tác phân luồng và khai báo y tế điện tử tại cổng bệnh viện và khử khuẩn tại cổng bệnh viện. Công tác an ninh an toàn được thắt chặt tại tất cả các khu vực trong bệnh viện. Tại các khoa điều trị đều được bố trí phòng khám cách ly, khu điều trị cách ly riêng biệt với đầy đủ phương tiện máy móc thiết bị và vật dụng, thuốc men cần thiết. Trong trường hợp người bệnh nghi ngờ hoặc phát hiện nhiễm COVID-19 sẽ nhanh chóng được đưa vào khu riêng biệt. Công tác chăm sóc người bệnh được thực hiện đảm bảo đúng theo quy trình của Bộ Y tế, người bệnh được chăm sóc toàn diện tại các khoa. Chăm sóc người bệnh theo ca tại khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực và Chống độc, khoa Phụ sản; chăm sóc theo đội, theo nhóm được thực hiện ở các khoa có chỉ định chăm sóc cấp 2-3. Duy trì cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống dịch. Quy chế dược được bệnh viện kiểm tra giám sát thường xuyên ở các khoa lâm sàng.

Kết quả khảo sát lấy ý kiến, đánh giá sự hài lòng của người bệnh trong toàn bệnh viện vừa qua, cho thấy bệnh nhân nội trú có tỷ lệ hài lòng là 97,57%; bệnh nhân ngoại trú có tỷ lệ hài lòng là 97,79%; sản phụ sinh con tại khoa Sản có tỷ lệ hài lòng là 99,68%...; bệnh viện tổ chức tự đánh giá theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 6 tháng đầu năm 2021, kết quả đạt 135 điểm (đạt tỷ lệ 90%) và đạt bệnh viện an toàn.

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch, bảo đảm khả năng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 một cách tốt nhất trong trường hợp dịch bệnh bùng phát, bệnh viện đã kiện toàn phương án triển khai điều trị cho bệnh nhân COVID-19 (Cơ sở điều trị COVID-19 số 6) quy mô 350 giường bệnh. Đây sẽ là nơi tiếp nhận, theo dõi, chăm sóc và điều trị khi có nhiều trường hợp được xác định mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh COVID-19. Hiện, bệnh viện đã chủ động bảo đảm về nhân lực phục vụ, trang thiết bị y tế, danh mục thuốc điều trị, vật tư tiêu hao, trang bị phòng hộ, sẵn sàng thu dung, cấp cứu, hồi sức tích cực điều trị ca bệnh COVID-19 nặng theo nguyên tắc “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, con người tại chỗ, thuốc men tại chỗ và phương tiện tại chỗ. Xây dựng kế hoạch, bố trí dây chuyền, phân khu khám, điều trị bệnh nhân thành 4 khu vực, tuân thủ hướng dẫn hiện hành về phân luồng, cách ly, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị và phòng chống lây nhiễm chéo COVID-19 của Bộ Y tế. Bệnh viện cũng đã xây dựng phương án bảo đảm y tế đáp ứng với tình huống phát hiện ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, có nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện và phải áp dụng biện pháp cách ly, phong tỏa bệnh viện.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch COVID-19 có thể xảy ra, góp phần bảo đảm an toàn cho người bệnh, hạn chế thấp nhất mức độ ảnh hưởng của dịch đến hoạt động của bệnh viện.

Bài và ảnh: Hà Phương